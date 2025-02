Sénégal: Le consortium jeunesse Sénégal (cjs) célèbre les succès du projet Gued Beach - De nouvelles ambitions annoncées pour la jeunesse sénégalaise

Le Consortium Jeunesse Sénégal (CJS) a tenu une cérémonie de clôture du projet Gued Beach, un programme ambitieux visant à offrir des opportunités d'emploi et de formation à la jeunesse de Guédiawaye et ses environs. L'événement, qui s'est déroulé en présence de Christine Fage, ambassadrice de France au Sénégal, et de Sobel Aziz Ngom, président du CJS, a été l'occasion de revenir sur les réalisations du projet et d'annoncer de nouvelles initiatives pour l'avenir.

Le projet Gued Beach, financé en grande partie par la France à hauteur de 900 000 euros, a permis de former 80 jeunes aux métiers du maraîchage urbain, des services et de l'agriculture. Au total, 30 associations ont bénéficié de ces financements, touchant indirectement près de 40 000 jeunes, selon les enquêtes du CJS. L'ambassadrice Christine Fage a salué les efforts du Consortium, soulignant l'importance de soutenir la jeunesse sénégalaise, particulièrement dans des régions comme Guédiawaye, où la densité urbaine et le taux de chômage des jeunes sont parmi les plus élevés du pays.

« Guédiawaye est une des régions du Sénégal où il y a le plus de jeunes, et il est essentiel de se tenir à leurs côtés pour les aider à trouver des emplois et à s'insérer dans la société », a déclaré l'ambassadrice. Elle a également félicité le CJS pour sa capacité à réinventer le projet malgré les difficultés rencontrées, notamment celles liées à l'aménagement de la plage de Guédiawaye.

Sobel Aziz Ngom, président du CJS, a pris la parole pour exprimer sa fierté face aux résultats obtenus. « Gate Beach est un grand succès, et si on en croit les sondages, la jeunesse de Guédiawaye le considère également comme tel », a-t-il affirmé. Il a rappelé que le projet avait permis de créer des potagers sur les toits des maisons, de former des jeunes à l'agriculture hors sol et à l'horticulture, et de développer des activités sportives et culturelles dans la banlieue.

Cependant, Sobel Aziz Ngom a également évoqué les défis rencontrés, notamment l'impossibilité d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire pour la plage de Guédiawaye, ce qui a contraint le CJS à réorienter une partie des fonds initialement prévus pour l'infrastructure. « Nous avons dû rendre 300 millions de francs CFA, mais nous avons réussi à convaincre nos partenaires, dont l'ambassade de France, de continuer à nous soutenir », a-t-il expliqué.

« Nous avons besoin d'un appui institutionnel »

Abdou Touré, vice-président du CJS en charge des questions environnementales et climatiques, a également pris la parole pour souligner l'importance d'un soutien institutionnel de la part de l'État sénégalais. « Nous n'avons pas toujours besoin de l'argent de l'État, mais nous avons besoin d'être accompagnés sur le plan institutionnel pour faciliter notre travail », a-t-il déclaré. Il a appelé les autorités à soutenir davantage les initiatives de la jeunesse, notamment en matière d'environnement et de développement durable.

De nouvelles perspectives pour 2025 et au-delà

Le projet Gate Beach s'achève en 2025, mais le CJS ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Sobel Aziz Ngom a annoncé l'ouverture de nouveaux centres à travers le Sénégal, avec pour objectif de toucher davantage de jeunes dans 13 régions du pays. « Guédiawaye a été notre laboratoire. Nous avons testé, corrigé et amélioré nos méthodes. Aujourd'hui, nous sommes prêts à nous déployer à l'échelle nationale », a-t-il déclaré.

Le président du CJS a également évoqué la vision à long terme du Consortium, qui vise à contribuer au développement du Sénégal d'ici 2050. « Chaque citoyen, chaque organisation doit faire sa part pour construire un avenir meilleur pour la jeunesse sénégalaise », a-t-il conclu.

Un partenariat fructueux avec la France et d'autres acteurs internationaux

Le succès du projet Gued Beach n'aurait pas été possible sans le soutien de partenaires internationaux, notamment la France, qui a investi 9 millions d'euros dans des projets de formation, d'insertion et de sport au Sénégal. Christine Fage a réaffirmé l'engagement de la France à continuer de collaborer avec le CJS et la jeunesse sénégalaise. « Nous allons continuer à travailler avec le Consortium et avec la jeunesse sénégalaise pour relever les défis de l'insertion professionnelle et du développement durable », a-t-elle déclaré.

En conclusion, la cérémonie de clôture du projet Gued Beach a été l'occasion de célébrer les réalisations du CJS, mais aussi de rappeler que le travail ne fait que commencer. Avec de nouvelles initiatives en perspective et un engagement renouvelé de ses partenaires, le Consortium Jeunesse Sénégal continue de jouer un rôle clé dans l'épanouissement et l'insertion de la jeunesse sénégalaise.