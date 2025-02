Sénégal: Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass - 'L'université est un cadre d'incubation des futurs dirigeants du pays'

Kaolack — L'université, par essence, est un cadre d'incubation des futurs leaders et dirigeants du Sénégal, a affirmé, vendredi, le khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass.

"De par ses enseignements, l'université, par essence, est un cadre d'apprentissage, de formation et de préparation des futurs leaders et dirigeants de leur pays, en faisant des étudiants des citoyens modèles dans le patriotisme et le don de soi", a-t-il notamment déclaré.

Le khalife s'exprimait au cours du démarrage des activités des journées portes ouvertes de l'université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), prévues aujourd'hui et demain, consacrées à la vie et l'oeuvre du parrain.

Ces activités sont organisées par le Centre régional des oeuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum (CROUS-SS).

"Les actions citoyennes incombent à tous les citoyens de ce pays, pas seulement au président de la République. Chaque citoyen doit se demander, qu'est-ce qu'il peut faire pour son pays pour contribuer à son développement durable et non ce que son pays doit faire pour lui", a insisté le guide religieux.

Le développement du pays doit reposer sur la connaissance, l'agriculture, le social et bien d'autres leviers sur lesquels le citoyen doit s'adosser pour apporter sa contribution l'essor socioéconomique, a-t-il ajouté.

"Pour acquérir des connaissances, il faut faire preuve de souplesse, d'intelligence et de concertations permanentes avec les différentes parties prenantes. Pour participer au développement de son pays et à l'émergence d'une nation prospère, l'étudiant doit se consacrer exclusivement à ses études", a dit le khalife de Médina Baye à l'endroit des apprenants.

"Cela doit se faire dans le calme, la sérénité, le respect mutuel, l'amour de son prochain, la connaissance dans un esprit éclairé", a-t-il indiqué.

Selon Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, le développement n'est pas impossible à atteindre, mais le plus difficile est d'avoir des ressources humaines de qualité.

Le religieux musulman est également revenu largement sur la vie et l'oeuvre de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass, dont les enseignements profitent, selon lui, à l'Afrique et au reste du monde.

"Dans un contexte de développement des technologies de l'information et de la communication, et quelles que soient nos appartenances religieuses, nous devons cultiver la paix, la concorde et la cohésion sociale", a exhorté le khalife de Médina Baye.