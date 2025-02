Ile Maurice: Franceau Grandcourt annonce la création urgente d'un centre correctionnel

Un centre correctionnel destiné aux mineurs verra bientôt le jour à Rodrigues. Cette annonce a été faite par le chef commissaire, Franceau Grandcourt, sollicité à la suite du drame qui a secoué l'île cette semaine. Il a précisé qu'un bâtiment avait déjà été identifié par les autorités concernées et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour une mise en service rapide.

Le meurtre de Christine Bégué, 16 ans, enceinte au moment des faits, a profondément bouleversé la population. Ce drame, survenu lundi à Rodrigues, met en évidence des failles majeures dans la prise en charge des jeunes en situation de vulnérabilité. Christine était connue des services de police, et un rapport de la Child Development Unit avait souligné la nécessité de son encadrement, notamment en raison d'un environnement familial toxique.

Or, faute d'infrastructures adaptées, aucune prise en charge adéquate n'a été mise en place. Franceau Grandcourt a annoncé que les autorités soutiendraient non seulement la famille de la victime, mais aussi celle de l'accusé, Jean Antoine Pasnin, 63 ans, en raison de la complexité et de la gravité de cette affaire.

Ce drame révèle un malaise sociétal plus large, selon les travailleurs sociaux de l'île. De nombreuses questions se posent : à qui revient la responsabilité ? Pour certains, les Rodriguais doivent remettre en question certaines traditions qui tendent à banaliser des comportements immoraux. De nombreuses familles, sous couvert de valeurs dites «traditionnelles», préfèrent encore dissimuler des actes répréhensibles lorsqu'ils se produisent dans le cercle familial.

D'autres pointent du doigt les autorités, accusées d'inaction face à ces problèmes récurrents. Au-delà des vols impliquant des mineurs, Rodrigues est confronté à une réalité alarmante : les viols et les abus sexuels dont sont victimes de nombreux enfants.

Christine, mineure et enceinte au moment de son assassinat, aurait été violée par un proche, aujourd'hui incarcéré. Privée de soutien et livrée à elle-même, elle a suivi un parcours chaotique qui s'est achevé tragiquement.

En 2021, le démantèlement d'un réseau de pédopornographie avait suscité une vive émotion à Rodrigues, à Maurice et au niveau international, après des révélations de victimes devenues majeures. Cette affaire impliquait des personnalités influentes, y compris des religieux et des politiciens.

Déjà à l'époque, des organisations non gouvernementales et des défenseurs des droits des enfants avaient réclamé des mesures concrètes, telles que l'intervention d'experts en psychologie spécialisés dans la prise en charge des jeunes Rodriguais. Ils avaient également plaidé pour la mise en place d'une hotline permettant aux victimes et aux témoins de signaler anonymement les abus.

L'annonce d'un centre correctionnel pour mineurs est une première étape, mais beaucoup estiment que cela ne suffira pas. Une politique plus globale de protection de l'enfance, incluant prévention, éducation et soutien psychologique, semble indispensable pour éviter que de tels drames se reproduisent.