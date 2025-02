Ile Maurice: Le frère de Chavan Dabeedin fournit des explications sur la provenance de 80 000 euros

L'affaire judiciaire opposant Chavan Dabeedin, Brahmadutt Sewpal, Philippe Alain Hao Thyn Chuan Ha Shun et Dharamraj Deenoo, cadres du Central Electricity Board (CEB), a été une nouvelle fois examinée devant la magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus à la Financial Crimes Division de la cour intermédiaire cette semaine. Les accusés sont impliqués dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent, liée à l'extension des câbles souterrains dans le cadre du projet St-Louis. Ils font face à 12 chefs de corruption et 13 chefs de blanchiment d'argent.

Dans cette affaire, le frère de Chavan Dabeedin, Gobeendranathsing Dabeedin, a présenté un affidavit en novembre dernier, qui pourrait jouer un rôle crucial dans la défense de son frère. Lors de son témoignage devant la Financial Crimes Commission (FCC) hier, Gobeendranathsing Dabeedin a expliqué avoir remis à Chavan Dabeedin une somme totale de 80 000 euros, soit Rs 3 840 000, répartie en huit versements de 10 000 euros entre 2014 et 2018.

Selon lui, cet argent provient de l'héritage de leur défunt père. De plus, il a précisé que cette somme avait été convertie en monnaie locale via la société de change Island Premier Foreign Exchange Ltd. Cette explication vise à clarifier la provenance des fonds.

Lors de l'audience, Me Rajesh Unnuth, avocat de Chavan Dabeedin, a fait une requête demandant une rencontre avec la FCC dans les jours à venir afin d'introduire de nouveaux éléments dans le dossier, tout en préservant les droits des autres accusés. Cette démarche a été suivie, contribuant à l'évolution du dossier.

Dans un autre développement, la FCC a formulé 13 nouvelles accusations de blanchiment d'argent contre Chavan Dabeedin, en lien avec un emprunt de Rs 1 250 000 contracté auprès de la CEB Staff Multipurpose Cooperative Credit Union. Les remboursements, effectués en 13 mensualités de Rs 100 000, ne correspondent pas aux montants mentionnés dans les nouvelles charges.

L'affaire remonte à 2022, avec l'arrestation de Chavan Dabeedin pour avoir reçu un pot-de-vin de Rs 1 250 000 pour l'installation de câbles souterrains. En septembre 2024, la FCC a réintroduit les mêmes accusations, cette fois pour Rs 1,2 million.