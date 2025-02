Ile Maurice: Jason Flore reconnu coupable

Un jury de la cour de la Couronne de Hove a reconnu Jason Flore, un sans-abri de 26 ans, originaire de Maurice et aussi d'origine chagossienne, coupable de meurtre, mercredi, a annoncé la BBC. Jason Flore avait poignardé sa compagne, Stéphanie Marie, une jeune mère de 19 ans, en plein coeur dans un parking désaffecté de Crawley, en Angleterre, en août 2024. Tout au long du procès, il a nié avoir tué Stéphanie Marie, affirmant qu'il n'était pas présent au moment des faits et accusant deux autres personnes du meurtre.

Au cours du procès, les jurés ont entendu des témoins raconter avoir entendu Jason Flore et Stéphanie Marie se disputer juste avant l'attaque, survenue à 7 h 10, le 18 août 2024. Des navetteurs ont décrit Flore fuyant la scène avec son chien avant d'abandonner son pantalon de jogging, taché du sang de la victime, dans un buisson. Stéphanie Marie a été tuée d'un coup de couteau en plein coeur.

Plus tard, la police a constaté que le pantalon de rechange de Jason Flore était également taché de sang. Ce dernier a appelé le 999 pour signaler que Stéphanie Marie avait été poignardée et ne respirait plus.

Lorsque l'opérateur lui a demandé s'il était avec elle, il a répondu : «No, I'm leaving her. I don't want to be here.» L'opérateur lui a ensuite demandé si l'agresseur était toujours sur les lieux, ce à quoi Jason Flore a répondu : «I don't know, I don't know. It's not me though.» Il a également déclaré à l'opérateur qu'il ne connaissait pas la victime.

Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils n'ont pas pu réanimer Stéphanie Marie, expliquant qu'un couteau avait été profondément enfoncé dans sa poitrine, transperçant son coeur et son aorte. Le jury a appris que Jason Flore partageait une tente avec Stéphanie Marie près de la gare de Crawley et qu'ils avaient participé à un barbecue dans le parking avec des amis la veille de l'attaque. Comme le rapportait l'express en août 2024, ce crime atroce avait choqué la communauté chagossienne à Crawley.

La famille de Stéphanie lui avait rendu hommage à travers un communiqué : «Stéphanie était une fille, une soeur et une mère très aimée. Nous sommes dévastés que sa jeune vie ait été interrompue de cette manière. Elle avait toute la vie devant elle. À l'école, elle excellait en sport et aimait le basketball, le football et la gymnastique. Elle nous manquera énormément. La vie ne sera plus jamais la même.» Stéphanie Marie était originaire de Résidence La Cure et avait émigré en Angleterre avec ses proches alors qu'elle avait huit ans.