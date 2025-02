Cameroun: L'état camerounais prend en charge l'affaire Antonio Conceiçao - Une décision stratégique

L'État du Cameroun a pris une décision majeure pour sauvegarder l'image du football camerounais et éviter une suspension des compétitions FIFA et CAF. Dans ce cadre, il s'est substitué à la FECAFOOT dans l'affaire qui l'oppose à l'ex-sélectionneur des Lions Indomptables, Antonio Conceiçao Da Silva Oliveira. Cette décision est prise sous la Haute Sollicitude du Président de la République, soucieux du bon fonctionnement du football national.

Un Litige aux Conséquences Financières Lourdes

Les multiples condamnations prononcées contre la FECAFOOT par la Chambre du Statut du Joueur de la FIFA, le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne (TAS) et le Tribunal Fédéral Suisse concernent la rupture abusive du contrat d'Antonio Conceiçao. La FECAFOOT, déclarée fautive, devait s'acquitter d'une somme de 1 850 895,89 euros (environ 1 212 336 810 FCFA).

Malgré des relances de la FIFA les 12 janvier et 13 décembre 2024, la FECAFOOT n'a pas honoré cette dette, mettant le Cameroun sous la menace de sanctions internationales.

L'État Intervient pour Sauver la Situation

Face à l'inaction de la FECAFOOT et aux risques encourus, le Gouvernement du Cameroun a pris la responsabilité de régler la dette, incluant les indemnisations et les pénalités dues à Antonio Conceiçao et certains de ses assistants. Cette intervention s'inscrit dans la continuité des efforts déjà engagés pour dédommager les encadreurs nationaux du staff Conceiçao.

Une Invitation à une Gestion Responsable

Cet engagement de l'État confirme sa volonté d'assurer les meilleures performances des Lions Indomptables. Il rappelle également l'exhortation du Président de la République, le 10 février 2025, appelant tous les acteurs du football à faire preuve de responsabilité.

Dans ce contexte, la FECAFOOT est invitée à une gestion plus rigoureuse et responsable. Ses décisions doivent désormais éviter toute précipitation susceptible de nuire à l'image du pays et d'engendrer des coûts inutiles pour le Trésor public, dans une période marquée par la raréfaction des ressources financières.