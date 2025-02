Guinée: CNT - La télévision numérique Parlement TV officiellement lancée

Le président du Conseil National de la Transition (CNT), Docteur Dansa Kourouma a procédé ce vendredi 21 février 2025 au lancement officiel de la chaîne de télévision Parlement TV, au palais du peuple de Conakry.

Dans son discours, le président a déclaré qu'aujourd'hui, les guinéens ont entre ses mains l'un des plus prestigieux instruments de communication.

Ce responsable de cette institution a fait savoir que cette télévision portera haut et loin l'esprit socle du conseil national de la transition.

<< Après la radio parlementaire qui depuis quelques mois impose sa marque dans le paysage médiatique national, après notre site internet à travers lequel les guinéens et les amis de la Guinée suivent déjà chacune des sessions en plénière de notre institution. Aujourd'hui, nous avons entre nos mains si non le plus important du moins l'un des plus prestigieux instruments de communication Parlement TV.

Parlement TV propulse dès ce jour l'institution parlementaire guinéenne dans le gotta des parlements ouverts au monde à la science et à l'innovation. Mais aussi des parlements sensibles à la critique et à la construction citoyenne. Et dans ce cercle planétaire, elle portera haut et loin l'esprit socle du conseil national de la transition, une télévision qui nous ressemble et qui nous rassemble >>, a fait savoir le président.

Il renchérit en précisant qu'il revient désormais aux acteurs de cette télévision d'en faire un vecteur de progrès démocratique.

<< Ils revient désormais aux acteurs de cette télévision d'en faire un vecteur de progrès démocratique et un espace de débat constructif. Je n'ai aucun doute que nos journalistes et techniciens ici présents seront remplir cette mission avec rigueur et professionnalisme. Toutes nos prières accompagnent les équipes pour que cette vitrine audiovisuel du parlement guinéen soit le reflet de nos ambitions démocratiques et le symbole d'une Guinée résolument tournée vers l'avenir >>, a-t-il ajouté.

Il conclut en remerciant l'ensemble de l'équipe de la direction de la communication et de l'information du CNT.