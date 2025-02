Ile Maurice: Josian Deelawon - «Roi» du poker... maître des «connexions»

Propulsé au-devant de l'actualité après avoir accusé l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, de lui avoir remis plusieurs valises contenant la somme de Rs 113,8 millions, le nom de Josian Deelawon n'évoquait probablement pas grand-chose à la plupart des Mauriciens il y a une semaine. Et pourtant, cet homme de 59 ans est loin d'être un illustre inconnu: bien au contraire ! Portrait.

Que ce soit dans le milieu des affaires, plus précisément dans l'immobilier, le tourisme et l'événementiel, ou encore dans l'univers des jeux (poker, football et courses hippiques), cet habitant de Bain-Boeuf s'était déjà construit une certaine réputation avant que n'éclate la ValiseGate.

Originaire de la région de Flacq, Josian Deelawon, l'aîné d'une fratrie de quatre enfants, n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Toutefois, grâce à un sens bien aiguisé du risque et une confiance inébranlable en soi, l'ancien élève du collège St-Mary's s'est tissé de puissantes «connexions» tout au long de son parcours professionnel. Il a su au fil du temps gravir les échelons pour se faire une place au soleil.

Aujourd'hui en tant que Chief Executive Officer de la société My Group, qui regroupe plusieurs filiales et dont les bureaux se situent sur la route Royale à Mon-Choisy, il est devenu une figure connue du monde des affaires dans le nord du pays.

Marié auparavant à une ressortissante russe, Josian Deelawon, désormais divorcé, est père d'une fille qui ne réside pas à Maurice. Il a débuté sa carrière dans l'hôtellerie comme Food and Beverage Manager à l'hôtel Le Palmar (de 1991 à 1993) avant d'être promu General Manager de cet établissement en 1994. Il a occupé ce poste jusqu'en 2001 avant de rejoindre le groupe Veranda.

Il a assumé les fonctions de Sales and Marketing Manager de Veranda Resorts de 2001 à 2005. Fort de son expérience et de son flair pour les affaires, il s'est mis à son propre compte en fondant en 2005 My Holidays, une société spécialisée dans la gestion de séjours touristiques. C'est à partir de là que ses affaires ont vraiment décollé

À la faveur du succès de cette entreprise, il a su diversifier ses activités à travers My Group et il s'est lancé dans l'immobilier avec la construction de villas et le développement de projets résidentiels de luxe, dont Mirari Villas and Spa (qui a obtenu le titre de Best Residential Development in Mauritius aux International Property Awards), Atlantis I et Atlantis II,Les Canonniers Luxury Apartments, Anse-La-Raie sur Mer et Cape Bay Beach Resort.

Il est intéressant de noter que sa société a vendu plus de 70 villas, dont certaines ont été évaluées à un million d'euros l'unité. Sur ce même chapitre, il a récemment été révélé qu'une de ses sociétés, My Leisure and Project Development Company Ltd, avait obtenu un terrain à bail de l'État pour la construction d'un projet résidentiel en 2018. Le terrain, d'une superficie de 2,83 arpents, est situé sur les Pas Géométriques d'Anse-La-Raie, à Cap-Malheureux.

Ayant le vent en poupe, il en a profité pour ouvrir deux restaurants dans le centre de Grand-Baie, ainsi qu'un club privé, le Club 55, à La Croisette. Toutefois, tous ces établissements ont été contraints de mettre la clé sous le paillasson après le Covid. Par ailleurs, Josian Deelawon a également été l'un des promoteurs du festival de musique TomorrowISLAND.

Parallèlement à ses activités professionnelles, Josian Deelawon s'est distingué plus d'une fois dans l'univers des jeux. Considéré comme un champion de poker, il a eu le mérite de remporter le premier tournoi international de cette discipline, le Million Paradise Poker Tournament, organisé à Maurice à l'hôtel Paradis Le Morne en avril 2011.

Alors qu'il n'était qu'un simple joueur amateur, il a réussi à cette occasion l'exploit de devancer deux joueurs professionnels sud-africains pour empocher EUR 65 000 (Rs 2,6 millions) ainsi qu'un bracelet en or. Il est considéré comme l'un des dinosaures du poker à Maurice et il paraît qu'il était en train de jouer avec ses amis samedi dernier, lorsque la police a procédé à son arrestation aux petites heures du matin.

En sus de sa passion pour le poker, il est également un amateur invétéré de courses hippiques et de paris sur le football. Sacré veinard, il a remporté plus d'une fois de gros pactoles (NdlR, plusieurs millions de roupies) sur les paris au football dans les betting shops locaux.

Même s'il n'est pas officiellement propriétaire ou membre d'une écurie, Josian Deelawon est également connu pour être quelqu'un d'influent au Champ-de-Mars. Il cultive des relations privilégiées avec plusieurs entraîneurs et jockeys, et il a des contacts solides dans divers établissements. Ce n'est certainement pas une coïncidence s'il a réussi quelques betting coups qui ont laissé pantois les bookmakers au cours de ces dernières années.

Alors qu'il a, à première vue, plus d'affinités avec les écuries proches du Mauritius Turf Club (MTC), Josian Deelawon a connu pas mal de réussite dans les courses organisées par People's Turf Plc (PTP), à tel point que certains de ses détracteurs ont essayé de l'ériger comme le rival du magnat des paris, JeanMichel Lee Shim, l'année dernière. À en croire ses employés, on serait étonné du nombre important de protagonistes du monde hippique (MTC et PTP inclus) qui défilent dans son bureau à Mon-Choisy durant la saison hippique.

Son succès dans les affaires, sa proximité avec les proches de l'exPremier ministre et son influence grandissante dans le monde hippique ainsi que sa notoriété au poker lui ont conféré, au fil des années, un statut privilégié dans les hautes sphères sociales. Partout où il passe, restaurants, bars et boîtes de nuit, il commande le respect. Les videurs sont à son service et on lui déroule le tapis rouge.

Décrit comme étant un bon vivant, il fréquente toutefois un cercle d'amis assez restreint et il ne se mélange pas facilement. Dans les soirées, il se fait toujours remarquer avec un cigare à la main. Sur son compte Facebook, on constate qu'il compte plus de 1 500 amis, issus de divers horizons. Un des plus connus est nul autre que Sanjiv Ramdanee, le directeur de l'hôtel Maradiva Villas Resort & Spa et beaufrère de Pravind Jugnauth, dont il a fait la connaissance il y a 20 ans.

Très soucieux de son apparence, il est toujours bien apprêté et dans le contexte présent, il est bon de noter qu'il a toujours pris la peine de se vêtir d'une veste ou d'une chemise aux manches longues lors de ses comparutions en cour ou à la Financial Crimes Commission (FCC).

Après avoir passé cinq jours en détention, il a été libéré sous caution, jeudi. Habitué au luxe et au confort du Maradiva, l'homme d'affaires a dû être dépaysé dans les cellules sombres et exiguës d'Alcatraz et du Moka Detention Centre. Il avait les traits tirés, mais il n'a jamais perdu le sourire. Interrogé à sa sortie du tribunal sur la nature de ses relations avec Pravind Jugnauth, il a affirmé que les photos qui circulent, où on le voit en compagnie de l'ancien Premier Ministre, «parlent d'elles-mêmes».

Compte tenu de la tourmente dans laquelle il se retrouve depuis samedi dernier, sa décontraction face à la presse après sa libération, jeudi, semble assez déroutante. On aurait tort toutefois de se fier aux apparences car le bluff, la clairvoyance et la maîtrise de soi sont des qualités essentielles pour exceller au poker et dans ce registre, qu'on le veuille ou non, Josian Deelawon demeure un véritable as en la matière.