Ile Maurice: Rôle crucial des dispositifs technologiques

L'arrestation de Pravind Jugnauth, ancien Premier ministre (PM), et les révélations qui ont suivi plongent le pays dans une tourmente politique et économique. Le 15 février, Pravind Jugnauth a été arrêté en raison de soupçons de blanchiment. Cette arrestation a suivi une perquisition chez Chandradeo Oomah où les autorités ont trouvé d'impressionnantes sommes d'argent et des objets de luxe, dont une valise contenant Rs 5,5 millions.

** L'Apple AirTag : Un dispositif de suivi au coeur de l'enquête**

L'un des éléments les plus intrigants de cette affaire est la découverte d'unApple AirTag dans l'une des valises saisies par la Financial Crimes Commission (FCC). Ce dispositif de suivi sert à localiser et suivre des objets, en utilisant la technologie Bluetooth pour se connecter à un appareil Apple à proximité. La question qui se pose est de savoir si ce tracker était relié à l'un des appareils électroniques saisis, comme les téléphones portables de Pravind et Kobita Jugnauth ou même à un iPad appartenant à l'un d'eux.

L'enquête suggère que l'AirTag pourrait avoir été utilisé pour suivre les déplacements des valises et de leurs contenus. Les enquêteurs de la FCC se penchent actuellement sur cette question en étudiant de près les appareils saisis, qui serait le deuxième volet de l'enquête en cours.

Selon les informations dont on dispose, l'Apple AirTag ne peut pas être «cracké» ou facilement piraté, alors qu'il permettrait de connaître avec précision les appareils qui y étaient connectés. Le rôle de l'AirTag dans cette affaire semble crucial car il pourrait fournir des indices directs sur les itinéraires.

Le samedi 15 février, Pravind Jugnauth a été placé en détention après une perquisition à son domicile, en lien avec l'enquête sur des accusations de blanchiment d'argent. Cette arrestation, survenue après un long interrogatoire, a secoué le pays. L'exPM, dont la fatigue était visible au moment de son apparition devant le tribunal de Port-Louis, a été relâché contre deux cautions de Rs 750 000 et une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.

** Une saisie qui fait grand bruit**

L'enquête a pris une tournure inattendue après que les autorités ont saisi une valise contenant la somme de Rs 5,5 millions (dont Rs 3,3 millions en monnaie locale et Rs 2,2 millions en devises étrangères), en plus de sept montres de luxe et plusieurs documents liés à Pravind Jugnauth et à son épouse, Kobita. La valise, remise par Josian Deelawon, a été retrouvée lors d'une perquisition chez Chandradeo Oomah à Terre-Rouge. Celui-ci a affirmé ne pas savoir ce que contenait la valise car il ne l'avait jamais ouverte du fait qu'il connaissait pas le code. C'est la police qui a forcé la valise.

Les autorités ont ensuite effectué des perquisitions à d'autres endroits, dont le bureau de Josian Deelawon à Pointe-aux-Canonniers, où des sommes supplémentaires, y compris Rs 108 millions en devises, ont été saisies. Deelawon a révélé que l'ex-PM lui avait remis les valises après les élections générales de novembre 2024 par l'intermédiaire de Devianee Ramchurn. Des documents de séjour à l'Hotel Cafe Royal, à Londres, ainsi que des achats effectués en Inde et à Dubaï ont été retrouvés dans les valises.

Les révélations autour de l'entourage de Pravind Jugnauth

Les informations recueillies au fil de l'enquête jettent une nouvelle lumière sur les relations de Pravind Jugnauth avec certains de ses proches, notamment Josian Deelawon, un homme d'affaires qui semble avoir été au centre de ces transactions douteuses. Ce dernier a confirmé qu'il avait rencontré l'exPM à plusieurs reprises, y compris lors de dîners à l'hôtel Maradiva Villas Resort & Spa, ce qui est corroboré par des photographies prises lors de ces rencontres. Selon l'enquêteur principal, il y avait un certain nombre de documents, y compris ceux relatifs au séjour de Pravind Jugnauth à Londres, dans la valise retrouvée chez Chandradeo Oomah.

Par ailleurs, Kobita Jugnauth, l'épouse de l'exPM, a également été interrogée et conduite à la FCC avant de pouvoir rentrer chez elle après un interrogatoire prolongé. De son côté, Devianee Ramchurn, l'adjointe au maire de Vacoas-Phoenix, a été formellement accusée de complicité dans ce scandale de blanchiment d'argent.

Son nom est apparu à plusieurs reprises dans les témoignages, notamment dans ceux de Josian Deelawon. Les enquêteurs de la FCC la soupçonnent d'avoir joué un rôle dans la gestion des fonds en transportant l'argent en deux fois chez Josian Deelawon après le 26 novembre.

L'implication de la fille de Devianee Ramchurn et du frère de Josian Deelawon

Un développement crucial de cette affaire concerne Prada Isha Ramchurn, la fille de Devianee Ramchurn. Elle a été convoquée par la FCC après que des informations ont suggéré qu'elle pourrait avoir été impliquée dans la manipulation des documents qui se sont volatilisés lors de l'arrestation de sa mère.

Le 18 février, elle a été entendue par les enquêteurs, qui la suspectent d'être impliquée dans la dissimulation des preuves le jour même de l'arrestation. Son rôle reste encore flou, mais elle est suivie de près dans le cadre de l'enquête. Lors d'une fouille chez elle, rien d'incriminant n'a été retrouvé.

Plus tôt dans la journée du 18 février, Noël Deelawon, le frère de Josian Deelawon, s'était également présenté à la FCC, accompagné de son avocat. Les enquêteurs ont noté que Noël Deelawon était en possession d'un téléphone portable qui semblait être destiné à son frère Josian. Ce portable a été saisi pour examen dans le cadre de l'enquête.

L'importance des images CCTV et des connexions avec le «Maradiva»

Le Maradiva, dont le Chief Executive Officer est Sanjiv Ramdanee, qui a aussi été convoqué à la FCC, est le lieu où une rencontre importante aurait eu lieu entre Pravind Jugnauth et Josian Deelawon. L'hôtel est un point central de l'enquête.

Les images CCTV du Maradiva pourraient fournir des preuves visuelles supplémentaires pour corroborer les témoignages et les indices découverts jusqu'à présent. Ces images pourraient révéler des interactions entre les suspects, et aider à établir un lien plus direct entre les événements de cette rencontre et des transactions financières suspectes. Toutefois, Sanjiv Ramdanee a confirmé la présence du couple du Jugnauth à un dîner, le 24 novembre dernier.

Le rôle de Seetaram et de Gopee

L'enquête ne s'arrête pas là. Un second volet se concentrera sur Bassoo Seetaram et Avinash Gopee, deux personnes dont les connexions avec l'affaire suscitent une grande attention. Sont-ils directement ou indirectement impliqués ? Aucune information ne transpire sur cette connexion.