Congo-Kinshasa: Un employé MSF succombe à ses blessures après des tirs à Masisi

communiqué de presse

C'est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de notre collègue Jerry Muhindo Kavali en République démocratique du Congo. Touché par balle alors qu'il était en poste dans la base MSF de Masisi Centre, au Nord-Kivu, lors des affrontements du 20 février entre les combattants VDP/Wazalendo et du M23/AFC, Jerry a succombé aujourd'hui à ses blessures.

Nous avions réussi à transférer Jerry sur Goma le 21 février pour qu'il soit pris en charge dans un hôpital mieux à même de faire face à la gravité de sa blessure et pour le rapprocher de sa famille. Malheureusement, les efforts entrepris par l'équipe de l'hôpital n'ont pas permis de le sauver.

Nous nous tenons aux côtés de sa famille en ces temps difficiles, et exprimons ici nos condoléances les plus sincères à ses proches et à tous ses collègues de Masisi. Agé de 49 ans, Jerry était un collègue aimé de tous, et travaillait avec MSF depuis 2014. Toute la famille MSF est aujourd'hui en deuil, mais également en colère face cette situation.

Nous condamnons avec la dernière énergie le manque de respect à l'égard de la mission humanitaire qui a mené à son décès. Sa disparition tragique s'inscrit en effet dans un contexte de violences de plus en plus marquées dans l'Est de la RDC.

A tous les belligérants, nous rappelons une fois encore : même la guerre a ses règles.

A l'heure d'écrire ces lignes, l'hôpital et la base MSF de Masisi Centre sont encore remplis de familles venues y chercher protection face aux affrontements, ainsi que de patients pris en charge, dont un grand nombre de femmes et d'enfants victimes des tirs de ces derniers jours. Sur la seule journée du 20 février, onze patients ont été pris en charge pour blessure par balle. Tous étaient des civils. Parmi eux, sept étaient des enfants et des femmes.

MSF est présente dans la zone de santé de Masisi depuis 2007. Nos équipes y soutiennent l'Hôpital Général de Référence, le Centre de Santé ainsi que le Centre de Santé de Nyabiondo et plusieurs centres de santé plus reculés dans la zone.