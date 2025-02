Algérie: Oran - Ouverture de la 2e édition du Salon du commerce électronique et des services en ligne

ORAN — La deuxième édition du Salon du commerce électronique (e.commerce) et des services en ligne "Exal Expo" a été inaugurée, samedi, au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" à Oran, avec la participation de plus de 60 exposants.

Ce salon réunit, en plus des start-up et des entreprises activant dans le domaine du commerce numérique, diverses agences étatiques telles que l'Agence nationale de l'emploi, l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur, le Fonds algérien pour le financement des start-up, des établissements bancaires, des compagnies d'assurance, ainsi qu'Algérie Télécom et autres.

Un programme riche en activités a été prévu, en marge du salon, avec des sessions de débats animées par des spécialistes, ainsi que des cours "Masterclass" offrant des formations spécialisées en commerce électronique par des experts du secteur de l'économie numérique.

Ce salon se déroule, trois jours durant, à l'initiative de l'agence "Global Exhibition Company" sous le patronage du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, du ministère de l'Economie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, ainsi que du ministère de la Poste et des Télécommunications, a indiqué à l'APS le commissaire de l'événement, Chamseddine Habhab.

Une forte affluence a été enregistrée, durant la matinée de l'événement, notamment de la part des étudiants universitaires, et un grand intérêt a été constaté de la part des entreprises proposant des services aux commerçants, qui présentent diverses solutions de commerce électronique et des entreprises désireuses de numériser leurs opérations économiques.