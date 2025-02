Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 février 2025

Boxe : le Congolais Martin Bakole relève un des plus grands défis de sa carrière au pied levé

Martin Bakole ne s'est pas préparé pour affronter Joseph Parker, ce samedi 22 février à Riyad. Pourtant, le Congolais a accepté de relever le défi d'un tel combat, à peine 48 h avant l'échéance. L'audace d'un homme qui n'a jamais été aussi fort et qui veut forcer son destin.

Martin Bakole est habituellement un homme évité parmi les poids lourds. Que ce soit pour des raisons d'organisation ou de gros sous, puisqu'il ne combat pas sous l'égide d'un gros promoteur du circuit (Ben Shalom), ou pour des raisons plus sportives, le Congolais n'ayant pas une morphologie évidente à appréhender.

Pour le Daily Mail, Bakole s'est prêté au jeu d'une pesée non officielle, avec vêtements, chaussures et bijoux, à la veille de son choc en poids lourds contre Joseph Parker ce samedi. Le résultat est bluffant, l'homme (ou le surhomme ?), affiche un poids de 143 kilos pour 1,98 m. (Source RFI)

Ouverture du Fespaco

La 29ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision s'est ouverte ce samedi à Ouagadougou, sous le thème "Cinéma d'Afrique et identités culturelles". Le Tchad est le pays invité d'honneur. Mahmat Deby a fait le déplacement dans la capitale burkinabè.

Le président de la transition, Ibrahim Traoré, était présent à la cérémonie d'ouverture en compagnie de son homologue tchadien, Mahamat Deby, au palais des sports de Ouagadougou, où un important dispositif militaire était déployé.

Un hommage a été rendu au réalisateur malien Souleymane Cissé, décédé mercredi à Bamako à l'âge de 84 ans, qui devait présider le jury. (Source VOA Afrique)

Pas de « plan B » à la candidature de Gbagbo (Damana Pickass)

Le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI, opposition), fondé par l’ex-chef d’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, a lancé ce samedi 22 février 2025, à Abidjan, la « Fête de la renaissance 2025 », autour du thème « Laurent Gbagbo, de La Haye à la présidence de la République en 2025 », maintenant ainsi sa candidature à l’élection d’octobre 2025.

Après Yopougon, commune populaire située dans l’Ouest d’Abidjan, et Agboville (Sud), la troisième édition de la Fête de la renaissance du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) se tiendra les 4 et 5 avril 2025 à Dabou, une ville du Sud de la Côte d’Ivoire.

A cette occasion, le 2ᵉ vice-président du Conseil stratégie et politique et superviseur général de la fête, Damana Pickass, a souligné que cette fête commémore « le retour à la vie de Laurent Gbagbo, symbole du renouveau de la lutte pour les libertés et de la démocratie » en Côte d’Ivoire. (Source apanews)

Bénin : rejet de certaines pièces de monnaie, une pratique persistante malgré l’interdiction

Le 3 septembre 2020, le ministre de l’Économie et des Finances du Bénin, Romuald Wadagni, a interdit, par voie de communiqué, le rejet des pièces de monnaie sous prétexte qu’elles seraient altérées, lisses ou serviraient à des sacrifices. Pourtant, selon plusieurs acteurs du marché de Fifadji interrogés ce jeudi 20 février 2025, cette pratique persiste et suscite des inquiétudes chez les commerçants et les consommateurs.

Malgré l’interdiction formelle du gouvernement, plusieurs vendeuses et clientes confirment que certaines personnes continuent de refuser les pièces jugées usées. (Source Beninwebtv)

Le Pape nomme Monseigneur André Gueye nouvel archevêque métropolitain de Dakar

Le Saint-Père a nommé Monseigneur André Gueye comme nouvel archevêque métropolitain de Dakar, en remplacement de Monseigneur Benjamin Ndiaye, dont la démission de la charge pastorale a été acceptée. Cette nomination marque une nouvelle étape dans le parcours ecclésiastique de Monseigneur André Gueye, déjà bien ancré dans la vie religieuse sénégalaise.

Né le 6 janvier 1967 à Pallo-Yaguine, Monseigneur André Gueye a suivi des études de philosophie au Grand Séminaire Libermann de Sébikhotane avant de poursuivre sa formation en théologie à l’Université pontificale urbanienne de Rome. Il a été ordonné prêtre le 27 juin 1992 à la cathédrale de Thiès. (Source RTS)

Condamnation de Mike Mukebayi : Moïse Katumbi dénonce une injustice qui compromet la cohésion nationale

La condamnation, vendredi 21 février 2025, de l'opposant Mike Mukebayi, à trente mois de prison par la Justice congolaise, continue à faire un grand bruit tant au plan interne qu'externe de la RD-Congo. Visiblement déçu, l'opposant congolais Moïse Katumbi dénonce une injustice qui compromet la cohésion nationale.

"La condamnation inique et manifestement politique de notre camarade Mike Mukebayi par une "Justice malade" illustre le régime de persécutions dont souffrent tous les opposants en

"Nous sommes nombreux à vivre cette triste réalité. Ce n'est pas seulement une injustice infligée à un homme ; c'est une atteinte à l'ensemble du peuple, qui compromet gravement la recherche de la cohésion nationale, et aggrave les fractures au sein de notre société pour laquelle on doit plutôt favoriser un vivre ensemble apaisé", écrit l'opposant sur son compte X. (Source mediacongo)

L’Afrique accélère son inclusion à l’intelligence artificielle

L’Afrique intensifie ses efforts pour intégrer l’intelligence artificielle dans son développement économique et technologique. Avec un potentiel estimé à 1 200 milliards de dollars d’ici 2030, l’IA attire de plus en plus d’investissements.

En Côte d’Ivoire, le Salon international de l’intelligence artificielle, de la défense et de l’espace (SIADE) illustre cette dynamique en réunissant experts et décideurs autour des enjeux stratégiques de l’IA. Cependant, des défis tels que l’accès limité à Internet et le manque de formations spécialisées restent à surmonter pour assurer une transformation numérique inclusive.

L’Afrique explore de plus en plus le potentiel de l’intelligence artificielle pour son développement. Selon une étude de PricewaterhouseCoopers, l’IA pourrait ajouter 1 200 milliards de dollars à l’économie africaine d’ici 2030. (Source Africa 24)

Gabon : Le ministère de la Justice recense les grévistes, vers une répression ou une sortie de crise ?

Alors que la paralysie du secteur judiciaire s’intensifie au Gabon, le ministère de la Justice, dirigé par Paul Marie Gondjout, a ordonné l’identification des magistrats grévistes. Une note officielle signée le vendredi 21 février 2025 par le Secrétaire Général de la Chancellerie, Martin Obanda Owoula, enjoint les responsables des juridictions à fournir la liste des magistrats en grève au plus tard le 27 février 2025.

Une initiative qui suscite de vives interrogations et inquiétudes quant aux intentions réelles du gouvernement. S’agit-il d’un recensement en vue de sanctions disciplinaires ou d’une tentative de règlement de la crise ? (Source GabonMediaTime)

Maroc : les maisons en terre cuite font débat

Les Marocains ressuscitent la construction de maisons traditionnelles en terre cuite en utilisant des matériaux naturels locaux qui s'adaptent aux conditions climatiques locales. Mais l'idée ne fait toujours pas l'unanimité.

Le village d’Ouirgane au Maroc. Khalil Morad El Ghilali inspecte des maisons en terre, en construction. Cet architecte veut construire ici un complexe de 200 maisons en utilisant le pisé, une technologie ayant servi à la construction des célèbres kasbahs du Maroc.

Son ambition prône le retour des matériaux naturels au Royaume-Chérifien. Mais des professionnels du doigt notamment, la Vulnérabilité présumée des bâtiments face au changement climatique. (Source Africanews)

Complots de désinformation contre la sécurité du Mali : Les populations appelées à la vigilance

Des allégations relatives à l’assassinat le 17 fevrier 2025 dans la zone de Gao de 24 voyageurs civils dont des femmes et des enfants sont portées contre les Forces armées maliennes (FAMa).

Dans un communiqué rendu public ce 21 février, le chef d’état-major général des Armées rappelle que ces informations relayées par les réseaux terroristes, leurs alliés et leurs sponsors sont consécutives à d’autres allégations infondées sur des prétendus faits d’atteinte au droit de l’homme qui seraient survenus dans la zone du centre et dans d’autres secteurs. (Source maliweb)