Tunisie: Pèlerinage 2025 - L'Association tunisienne réclame un rapport détaillé sur les missions de pèlerinage

L'Association tunisienne pour la réflexion islamique a demandé au ministère des Affaires religieuses de publier un rapport détaillé concernant les missions de pèlerinage pour la saison actuelle, ainsi que les mesures prises pour éviter la répétition des incidents survenus lors du pèlerinage de l'année précédente.

Dans un communiqué publié ce samedi, l'Association a également souligné l'importance de rendre publics les résultats des enquêtes menées sur le pèlerinage de l'année dernière. Elle a insisté sur la nécessité de former les accompagnateurs et les guides non seulement sur le plan académique, mais également en matière de sécurité, afin d'assurer la protection des pèlerins tunisiens.

L'Association a recommandé la mise en place d'une escorte sécuritaire pour les pèlerins, afin d'interdire l'entrée de toute personne étrangère dans les camps, notamment celles aux idéologies extrémistes qui profitent de ces événements pour diffuser des idées contraires aux valeurs civiles et nationales de la Tunisie. Elle a également suggéré l'installation de dispositifs de géolocalisation (GPS) sur les téléphones des pèlerins pour faciliter leur suivi et éviter toute perte.

De plus, l'Association a proposé d'ajouter des voyages maritimes en complément des vols aériens pour permettre aux pèlerins de choisir leur mode de transport en fonction de leurs préférences, tout en critiquant l'utilisation du critère d'ancienneté pour l'attribution des places. Elle a recommandé l'adoption d'un système de sélection basé sur un critère scientifique, transparent et inviolable, afin d'assurer l'équité et éviter toute manipulation.