Tunisie: Fête du Printemps 2025 - 9,03 milliards de voyages interrégionaux en Chine

Le nombre total de voyages interrégionaux de passagers à travers la Chine pendant les 40 jours du pic des voyages de la fête du Printemps, également connu sous le nom de chunyun, devrait atteindre 9,03 milliards, selon des données officielles.

Les chemins de fer, les autoroutes, les voies navigables et les compagnies aériennes ont fonctionné à plein régime durant cette période, qui s'est achevée samedi, en raison des réunions familiales et des voyages d'agrément à l'occasion du Nouvel An chinois.

Environ 8,39 milliards de voyages ont été effectués par la route, le mode de transport le plus utilisé. Le nombre de passagers a atteint 513,63 millions pour les chemins de fer, 90,19 millions pour les voyages aériens et 31,15 millions pour les voies navigables.

Le pic des voyages, souvent considéré comme la plus grande migration humaine annuelle au monde, met en évidence la grande mobilité et l'activité économique de la Chine. Avec une économie en constante reprise et une demande croissante de voyages, le chunyun de cette année a vu un réseau de transport robuste gérer un nombre de passagers sans précédent.

La fête du Printemps, qui est l'occasion de retrouvailles familiales, est tombée cette année le 29 janvier.