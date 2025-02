Tunisie: Le Théâtre Cléopâtre Gammarth accueille le festival 'Casa Tarab'

Dans une démarche qui ravive les gloires du passé tout en répondant aux attentes du présent, la scène culturelle tunisienne voit l'émergence d'un espace culturel de grande envergure à Gammarth, avec l'ouverture du Théâtre Cléopâtre Gammarth, le plus grand complexe culturel privé.

Ce dernier se distingue par son design moderne et ses équipements techniques de pointe, faisant de lui une destination idéale pour accueillir des événements culturels et artistiques variés. Le théâtre se caractérise par une architecture unique, inspirée de l'architecture romaine antique, avec des touches contemporaines qui lui confèrent une élégance et un charme particulier.

Avec une capacité d'accueil de 1200 personnes, le Théâtre est une fierté pour les Tunisiens à l'échelle régionale et internationale, et une destination privilégiée pour les amateurs de spectacles, de culture et d'art.

À l'occasion du mois sacré de Ramadan, le Théâtre Cléopâtre Gammarth se prépare à accueillir ses premières soirées, à travers l'événement Casa Tarab dans sa quatrième édition. Ce dernier réunira de nombreux artistes et étoiles brillantes de la scène tunisienne et du monde arabe, telles que Lotfi Bouchnak, Najet Attia, Amina Fakhet et Nour Mahna.

Cet espace sera animé par le maestro Riadh Boudinar, reconnu pour sa capacité à organiser les plus grandes manifestations artistiques, et qui assurera la direction musicale de Casa Tarab, un événement tant attendu par les amoureux des soirées musicales de Ramadan.