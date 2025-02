Tunisie: Rééchelonnement des dettes Steg-Sonede - Politiques économiques, quand le pragmatisme devient un impératif

Le Président a rappelé que cette situation de blocage ne profite à personne ; ni aux abonnés privés d'eau et d'électricité, ni à la Steg et à la Sonede, qui ne peuvent de toute façon pas récupérer leurs créances en une seule fois. Il a insisté sur la nécessité de trouver une solution rapide à cette impasse.

Le lundi 17 février 2025, le Chef de l'État a reçu M. Fayçal Trifa, P.D.G. de la Steg, et M. Nouamane Mraïhi, directeur central de la production à la Sonede. Cette rencontre a permis d'aborder les difficultés financières de nombreux abonnés, particuliers et petites entreprises, dont l'accumulation de dettes a mené à des coupures de services, affectant leur activité économique et leur qualité de vie.

Le Président a ordonné la mise en place d'un dispositif de rééchelonnement permettant aux abonnés en difficulté de régulariser leur situation sur plusieurs années, évitant la rupture brutale des services essentiels. Cette décision s'inscrit dans une volonté de garantir un accès équitable aux services publics essentiels, tout en préservant la viabilité économique des entreprises concernées.

Un dispositif de paiement adapté aux consommateurs

Dans le cadre de cette décision, la Steg a détaillé, dans un communiqué publié le jeudi 19 février 2025, les modalités de mise en oeuvre du rééchelonnement des dettes. Les clients ayant accumulé des impayés pourront étaler leurs remboursements sur une période pouvant aller jusqu'à sept ans, selon des critères préétablis.

Ce dispositif concerne particulièrement les abonnés dont la consommation mensuelle ne dépasse pas 400 kWh et dont la puissance installée est inférieure ou égale à 4 kVA, les petites entreprises ayant cessé leur activité en raison de dettes accumulées, sous réserve de déposer une demande de rééchelonnement, ainsi que les groupements hydrauliques confrontés à des difficultés de paiement.

Cette mesure exceptionnelle, qui devra entrer en vigueur à partir du 24 février 2025, vise à offrir une bouffée d'oxygène aux citoyens et aux petites structures économiques en détresse.

Un plan d'action pour un service public plus performant

Au-delà du rééchelonnement des dettes, le Président de la République a insisté sur la nécessité de moderniser les infrastructures et d'améliorer la communication avec les citoyens. Il a notamment exigé la mise en place d'un plan de renouvellement du réseau d'eau potable et a rappelé l'obligation d'informer la population en cas de coupure d'eau due à des travaux de maintenance.

Dans une Tunisie où l'accès à l'eau potable est un droit constitutionnel, il est primordial que ces engagements se traduisent par des actions concrètes et durables. Ces mesures témoignent ainsi de la volonté de l'État de conjuguer justice sociale et pragmatisme économique.

En outre, en facilitant le paiement des dettes et en garantissant l'accès aux services essentiels, cette initiative marque un tournant vers une gouvernance plus pragmatique, soucieuse des réalités sociales et économiques du pays. Elle répond également à une nécessité impérieuse d'allier le redressement économique à la protection des citoyens les plus vulnérables.

Une politique d'efficacité à généraliser

Le Président a rappelé à cette occasion que cette situation de blocage ne profite à personne, ni aux abonnés privés d'eau et d'électricité, ni à la Steg et à la Sonede, qui ne peuvent de toute façon pas récupérer leurs créances en une seule fois. Il a insisté sur la nécessité de trouver une solution rapide à cette impasse.

Partant de là, il est temps d'élargir cette dynamique à tous les secteurs pour ancrer une nouvelle gouvernance associée à une transformation en profondeur de notre économie, de notre éducation, de notre système de santé et de nos infrastructures. De ce fait, gérer avec lucidité, moderniser avec audace, améliorer avec exigence, et surtout réformer avec efficacité, tels doivent être les maîtres-mots d'un grand projet national.