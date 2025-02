Algérie: L'UGCAA lance une initiative de réduction des prix des produits de large consommation durant le Ramadhan

GHARDAIA — L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a décidé de lancer une initiative de réduction des prix des produits de large consommation à l'occasion du mois sacré du Ramadhan, a affirmé, samedi depuis Ghardaïa, Issam Badrici, secrétaire général de cette organisation syndicale des commerçants.

S'exprimant en marge de l'ouverture d'une journée d'étude sur l'assurance et les multirisques, organisée par la Société algérienne d'assurances (SAA), avec la collaboration de l'UGCAA, M. Badrici a indiqué que cette initiative, placée sous le slogan "Ramadhan : responsabilité, engagement et solidarité", vise à soutenir le pouvoir d'achat du citoyen en ce mois sacré du Ramadhan et à stabiliser le marché.

Et d'ajouter que les commerçants algériens sont appelés à se solidariser et à participer à cette initiative "noble" qui vient renforcer la démarche du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, tendant à renforcer l'approvisionnement des marchés locaux en produits de large consommation, en quantités suffisantes et à des prix réduits durant le mois de Ramadhan sur l'ensemble du territoire national.

"On veut faire de ce mois sacré une opportunité pour promouvoir l'esprit de solidarité et la cohésion sociale", a-t-il souligné.

L'UGCAA est appelée à "sensibiliser l'ensemble des commerçants ainsi que les opérateurs économiques et l'ensemble des forces productrices, pour une participation effective à cette initiative, a-t-il poursuivi en signalant que "l'engagement des entreprises ne doit pas être un choix mais plutôt une responsabilité envers le citoyen".

Le SG de l'UGCAA a salué, par ailleurs, l'initiative du Conseil du renouveau économique algérien (CREA) visant à protéger le pouvoir d'achat et à assurer la disponibilité des différents produits à des prix compétitifs, avant d'effectuer une visite de marchés de proximité à Ghardaïa.