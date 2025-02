Algérie: La Protection civile organise à Djanet une manoeuvre en milieux sahariens périlleux

ALGER — La Direction générale de la protection civile (DGPC), organise une "manoeuvre d'envergure" dans la wilaya de Djanet, rassemblant plus de 200 spécialistes, visant à garantir la sécurité des citoyens en milieux sahariens périlleux, indique, samedi un communiqué de la DGPC.

"Dans le cadre de la concrétisation de son plan d'action visant à garantir la sécurité et la protection de nos citoyens et l'essor continue que connaît le tourisme saharien, la DGCP organise une manoeuvre d'envergure, regroupant les équipes d'intervention spécialisées GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux)", précise le communiqué.

Cette manoeuvre organisée du 21 au 26 février, rassemble "plus de 200 spécialistes, incluant des officiers évaluateurs, des sauveteurs spécialisés, et une équipe logistique de la Protection civile", sous la supervision du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf.

Elle s'inscrit aussi dans le cadre de la "préparation continue et de l'amélioration de l'efficacité et des compétences opérationnelles des équipes d'intervention spécialisées lors d'interventions en terrains hostiles tels que les montagnes escarpées, les zones dangereuses et les bâtiments effondrés", souligne la même source.

L'objectif de cette manoeuvre est "le renforcement de la collaboration et la coordination entre les équipes spécialisées de plusieurs wilayas afin de permettre une réponse rapide et efficace en situation d'urgence complexe".

Il s'agit également de "permettre la mise en situation réaliste en simulant des scénarios d'interventions en milieu difficile, incluant des sauvetages en hauteur, la recherche de victimes égarées, des personnes en situation d'urgence dans des milieux périlleux et la gestion des premiers secours en situation critique", ajoute le communiqué.

Cette manoeuvre comprendra plusieurs phases, à commencer par "le scénario de sauvetage en milieu périlleux où l'équipe GRIMP interviendra sur une simulation de sauvetage en hauteur, mettant à l'épreuve les compétences en escalade et en techniques de corde".

La même équipe "va ensuite porter secours et évacuer en toute sécurité et ce pour évaluer l'efficacité des équipes engagées évoluant dans des conditions difficiles et ensuite plusieurs équipes de ce groupe interviendront pour le sauvetage de touristes coincés".

Et au cours de la phase de prise en charge médicale, les secours médicalisés "interviendront pour fournir les premiers secours aux victimes retrouvées, simulant des situations d'urgence médicale où chaque seconde compte", explique la même source.