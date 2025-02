Sénégal: Ziguinchor - L'élevage porcin est décimé par la peste porcine africaine, selon un éleveur

Ziguinchor — À Ziguinchor, l'élevage porcin est décimé par la peste porcine africaine (PPA), a fait savoir, vendredi, la présidente des éleveurs de porcs de cette région sud du pays, Olga Senghor Kayounga, invitant les pouvoirs publics à réhabiliter l'abattoir de Boutoute, pour "renforcer le contrôle sanitaire du porc sur pied et de la viande qu'il produit".

"La peste porcine africaine décime nos porcheries", a-t-elle notamment déploré en marge d'une foire régionale porcine placée sous le thème : "Valorisation de nos mets d'antan et la gourmandise porcine".

"La particularité du porc réside dans sa fécondité prolixe, en ce sens qu'il est une espèce animale qui se reproduit à un rythme très soutenu", a souligné la présidente des éleveurs de porcs de Ziguinchor, ajoutant, son élevage constitue une source de revenus conséquente pour des milliers de jeunes et de femmes".

Il s'y ajoute, a-t-elle dit, l'ouverture et l'accessibilité des marchés de la sous-région, de la Gambie et de la Guinée Bissau notamment, et la forte demande locale qui constitue un facteur de croissance non-négligeable de l'élevage porcin.

Olga Senghor Kayounga a en outre souligné que l'élevage porcin peut nourrir son homme, lutter contre le chômage et la pauvreté, et surtout participer grandement à l'économie locale et nationale.

"Il est important de mettre l'accent sur le fait que toutes les activités qui sont liées à la filière porcine permettent à tous ceux qui s'y activent de sortir de l'oisiveté ainsi que de la précarité", a-t-elle fait savoir.

La présidente des éleveurs de porcs de Ziguinchor a ainsi plaidé pour le développement de l'agro-business par la mise sur pied de fermes intégrées aux cultures fourragères et céréalières.

"Nous souhaitons la mise en oeuvre de mécanismes de financement innovant pour le secteur et l'amélioration de l'écohabitat animal intégré des pôles d'élevages à haut rendement économique", a-t-elle plaidé.