Sénégal: Journée nationale de l'élevage - Le chef de l'Etat liste les difficultés du secteur au pays

Kaolack — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a listé, samedi, à Kaolack (centre), les difficultés auxquelles fait face le secteur de l'élevage au Sénégal, citant, entre autres, l'insuffisance des infrastructures pastorales et le défaut de valorisation des produits de l'élevage, la persistance et la recrudescence de certaines maladies.

"Notre élevage fait face à des difficultés parmi lesquelles on peut citer l'insuffisance des infrastructures pastorales et la valorisation des produits de l'élevage, la persistance et la recrudescence de certaines maladies, la difficulté d'accès un foncier sécurisé pour les activités d'élevage", a-t-il notamment énuméré.

Le vol de bétail, la faiblesse du potentiel laitier des races locales, la concurrence des produits importés, les difficultés d'accès à un financement adapté aux activités des chaines de valeur de l'élevage font également partie de ces difficultés, selon lui.

"A cela s'ajoute l'effet des changements climatiques, les défis relatifs à la création d'emplois décents et l'accès des populations à des produits locaux adaptés à leurs besoins et surtout, moins coûteux", a-t-il le chef de l'Etat lors de la cérémonie officielle de la neuvième édition de la Journée nationale de l'élevage.

Cette année, l'évènement est placé sous le thème : "La valorisation des produits d'origine animale : un stimulateur pour la souveraineté alimentaire du Sénégal".

"Ce diagnostic peu reluisant ne doit pas freiner notre ardeur. Au contraire, il doit être transformé en une réelle opportunité, compte tenu, par ailleurs, de la diversité agroécologique de notre pays et de nos ressources naturelles riches et variées", a dit le président Faye.

Il a en outre salué la "réflexion approfondie" qui a été menée sur les problématiques du secteur de l'élevage, qui aura permis de cerner, avec plus de clarté, les forces, faiblesses, opportunités et menaces et d'ouvrir la voie à des recommandations concrètes.

"Il nous faut produire davantage, intensifier la transformation et assurer une meilleure mise en marché des produits locaux", a lancé le chef de l'Etat en direction des acteurs.