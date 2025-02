Soudan: Défilé populaire massif dans la ville de Gedaref rejette la tentative de former un gouvernement parallèle au Kenya

Gedaref — Les habitants de la ville de Gedaref ont défilé massivement en signe de rejet et de condamnation de la tentative désespérée visant à former un gouvernement parallèle au gouvernement du Soudan. C'était lors d'une réunion publique massive organisée samedi sur le marché public de la ville de Gedaref par le Comité de Mobilisation Populaire et de Résistance de l'État.

Dr Ahmed Al-Amin Adam, directeur général du ministère de la Santé et représentant du gouverneur, a salué les masses et le peuple de l'État de Gedaref qui se tiennent unis derrière le commandant en chef et les forces armées, indiquant que Gedaref a fourni de l'argent et des hommes.

De son côté, le vice-président du Comité de mobilisation populaire et de résistance de l'État, le Maj-Gen Omar Mohamed Mustafa a envoyé plusieurs messages au gouvernement kenyan, aux mercenaires et aux agents, affirmant qu'ils n'ont aucune marge de manoeuvre pour diriger le Soudan sur les restes du peuple soudanais, et que la résistance populaire poursuivra son chemin jusqu'à la fin de la rébellion.\ OSM