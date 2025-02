Soudan: Le président du Conseil de souveraineté félicite le Serviteur des deux Saintes Mosquées et son prince héritier à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la mosquée

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan a adressé un message de félicitations au Serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, roi du Royaume frère d'Arabie saoudite, et à Son Altesse Royale le prince Mohammed bin Salman, prince héritier et Premier ministre, à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de leur pays.

Al-Burhan a déclaré dans son télégramme : « À l'occasion de l'anniversaire de la fondation du Royaume frère d'Arabie saoudite, je suis heureux de vous adresser, en mon nom personnel et au nom du peuple soudanais, mes plus chaleureuses félicitations et mes sincères voeux de bonne santé et de bonheur, ainsi qu'au peuple saoudien frère de progrès et de prospérité sous votre sage direction.

Soulignant la volonté du gouvernement et du peuple soudanais de consolider et de renforcer les liens de fraternité, de coopération et de communication entre les deux pays frères. ».\ OSM