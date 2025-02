Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi devant l'Union sacrée - « Ne soyons pas distraits par des querelles internes, des manipulations extérieures ou des relents tribaux »

Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rencontré, samedi 22 février, les leaders de l'Union sacrée, la coalition au pouvoir. Lors de cette réunion, le Chef de l'État a lancé un appel à l'unité et à la mobilisation face aux défis sécuritaires et politiques auxquels le pays est confronté.

« Ne soyons pas distraits par des querelles internes, des manipulations extérieures ou des relents tribaux... Nous devons nous unir. Notre force reste des Congolais debout et déterminés », a exhorté Félix Tshisekedi, devant ses partisans, insistant sur la nécessité de dépasser les divisions internes pour faire face aux menaces extérieures.

Sur le volet diplomatique, le président Tshisekedi a salué les pressions de la communauté internationale sur le Rwanda et notamment la résolution adoptée par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, vendredi 21 février. Cette résolution demande au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles du M23 et de retirer immédiatement et « sans conditions préalables » ses troupes déployées dans l'Est de la RDC, en appui au groupe rebelle M23.

Cependant, le Chef de l'État a mis en garde contre tout relâchement.

« Nous engrangeons certes des victoires sur le plan diplomatique mais nous devons rester vigilants et actifs. L'ennemi ne va pas lâcher et veut continuer le pillage de nos ressources. Le combat va être rude mais nous n'allons pas abandonner. Nous devons déboulonner ce système », a-t-il martelé.

Hommage aux FARDC

Alors que dans l'Est du pays, les FARDC font face à une offensive du groupe rebelle M23, soutenu par l'armée rwandaise, et que les villes de Goma et Bukavu sont sous occupation rebelle, Félix Tshisekedi a rendu hommage aux forces armées congolaises :

« Sur le front militaire, je rends un vibrant hommage à nos soldats, je suis fier d'eux même si nous avons perdu des batailles, ils ont donné leurs vies. Nous faisons face à des trahisons internes mais nous allons monter une armée professionnelle et suffisamment prise en charge », a-t-il affirmé.

Le président a également appelé à une mobilisation générale pour défendre la patrie. « Nos agresseurs ne sont pas plus forts que nous. Mobilisons-nous ! Défendons la patrie, mettons-nous ensemble pour faire face à l'ennemi », a-t-il conclu.

Cette réunion entre le président Tshisekedi et les leaders de l'Union sacrée intervient dans un contexte de crise sécuritaire majeure dans l'Est du pays, où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon plusieurs rapports de l'ONU, poursuivent leur expansion dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu.