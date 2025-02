Ethiopie: La ministre de la justice a souligné l'importance d'un système judiciaire efficace et accessible, lors de l'inauguration du bâtiment des organes judiciaires.

<strong>Addis Abeba, le — Les efforts visant à renforcer la crédibilité, l'indépendance et l'équité du système judiciaire seront encore intensifiés, a déclaré la ministre de la Justice, Hanna Arayasalassie.

S'exprimant lors de l'inauguration du bâtiment des organes judiciaires Kolfe Keranyo, dont le coût est estimé à plus de 600 millions de birrs, elle a noté qu'un ensemble complet de réformes a été mis en oeuvre au sein du système judiciaire.

L'établissement nouvellement construit comprend 7 étages, plusieurs salles d'audience, des bureaux et des équipements pour les personnes handicapées.

La ministre a dévoilé que le bâtiment nouvellement construit sert de symbole tangible de l'engagement indéfectible du gouvernement à défendre l'état de droit et à faciliter un accès équitable à la justice pour tous les citoyens.

L'infrastructure souligne non seulement l'importance du système juridique dans la promotion d'une société juste, mais représente également une étape concrète vers l'amélioration des services judiciaires et l'amélioration de l'efficacité globale du système judiciaire, a ajouté Hanna.

En investissant dans de telles installations de pointe, le gouvernement vise à souligner son engagement à favoriser la transparence, la responsabilité et l'équité dans le cadre juridique, s'efforçant en fin de compte de défendre les principes de la démocratie et d'assurer la protection des droits des citoyens par la promotion d'une infrastructure juridique solide, a noté la ministre.

Selon elle, le gouvernement a alloué des fonds et des ressources pour améliorer l'efficacité et l'accessibilité du système judiciaire.

Hanna a en outre indiqué que les réformes du système judiciaire visent à améliorer l'efficacité, la transparence et la qualité globale du processus judiciaire, garantissant en fin de compte que la justice est rendue en temps opportun et de manière équitable.

Pour sa part, le président du Tribunal fédéral de première instance, Fuad Kiyar, a souligné la nécessité urgente de garantir que le public ait accès aux infrastructures essentielles construites, compte tenu du rôle vital que jouent les organes judiciaires en tant que troisième branche du gouvernement.

Le président a souligné l'importance du droit à un procès équitable en tant qu'aspect fondamental du système judiciaire.

Il a précisé que les travaux de construction à cet effet devraient être prolongés pour garantir que les réformes mises en oeuvre par les organes judiciaires aient un impact direct sur la société.

La vice-présidente de la Cour suprême fédérale, Abeba Embiale, a souligné l'attention importante accordée aux tribunaux et aux organes judiciaires ces dernières années dans le cadre des réformes en cours.

Elle a également révélé que les préparatifs ont été achevés pour la construction et l'agrandissement des bâtiments de la Haute Cour fédérale et de la Première Cour fédérale dans les villes d'Addis-Abeba et de Dire Dawa.

En outre, la vice-présidente a déclaré que des tribunaux intelligents, ainsi que d'autres technologies visant à améliorer le système judiciaire, sont en cours de mise en oeuvre pour améliorer la prestation de services, en plus de créer des lieux de travail confortables et attrayants pour le personnel du système judiciaire et les demandeurs de services.

Une fois ces technologies opérationnelles, elles réduiront efficacement les inefficacités en termes de temps, de ressources financières et d'efforts humains, a-t-elle souligné.