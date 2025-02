Congo-Brazzaville: Croix-Rouge congolaise - 61 ans de loyaux services au profit du peuple

Créée le 22 février 1964, la Croix-Rouge congolaise a célébré, le 22 février, ses 61 ans d'existence et d'intervention en République du Congo. Un parcours exceptionnel et émouvant au cours duquel le mouvement a intensifié ses interventions et son entraide à l'endroit du peuple congolais.

Dans un communiqué de presse publié à l'occasion, la Croix-Rouge congolaise s'est félicitée de ce parcours honorable accompli en 61 ans, mais promet de renouveler son engagement envers les principes fondamentaux qui s'inscrivent dans la droite ligne du Mouvement international de la Croix-Rouge.

« Je suis honoré de me tenir devant vous en cette journée spéciale, car chacun d'entre vous, par votre dévouement, contribue à écrire l'histoire de la Croix-Rouge congolaise. Votre engagement indéfectible au service des populations les plus vulnérables témoigne de la véritable essence de notre mouvement : la solidarité, la compassion et l'entraide comme le dit si bien notre devise, à savoir Humanité, Secours, Paix », relève le document.

Avec plus de 30500 volontaires à ce jour, disséminés dans les 15 départements du pays, la Croix-Rouge congolaise intervient grâce à son immense réseau dans divers domaines, entre autres la préparation et réponse aux catastrophes ; la santé et action sociale, l'assistance aux populations vulnérables ainsi que la formation aux premiers secours.

En 61 ans d'exercice, son bilan a été jugé satisfaisant. Ses réalisations portent sur les projets d'assistance communautaire en cours tels que Partenariat Programmatique Pilote (PPP), mis en oeuvre dans trois départements du pays.

Il s'agit de Brazzaville (dans les arrondissements 7 Mfilou, 8 Madibou et 9 Djiri); la Cuvette ( à Owando centre, dans les villages Otendé et Moundzeli ; à Mossaka et Loukolela ) ainsi qu'à Liranga dans la Likouala. Il faut ajouter à cette liste le projet d'appui à la lutte contre la malnutrition infantile au Congo (PALMIC), qui est mis en oeuvre à Mpoumako et Ngabé dans le département du Pool.

Depuis 2022, la CRC a souscrit à la dynamique du processus développement transformationnel, après les différentes évaluations menées avec l'appui des composantes du Mouvement Croix-Rouge/Croissant Rouge, tels que la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge.

Ce processus, a précisé le communiqué de presse, constitue une stratégie globale adoptée par le Mouvement international de la Croix-Rouge pour accompagner les Sociétés nationales faibles vers leur développement.

Pour sa vision futuriste, la Croix-Rouge congolaise a réitéré son engagement à oeuvrer pour le bien-être de la population et a résolu de renforcer ses capacités à répondre aux défis humanitaires auxquels la population est confrontée. Elle doit aussi et surtout innover pour bâtir des communautés plus résilientes, solidaires et autonomes. Toutefois, la CRC a exprimé sa gratitude au gouvernement et à tous ses partenaires ayant contribué à son rayonnement.