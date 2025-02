Tunisie: Tourisme écologique - Voyager vert, c'est tout un ART... !

Le tourisme écologique est reconnu comme étant un catalyseur du développement local. Son potentiel est fort et peut améliorer les conditions des régions intérieures défavorisées. En tenant compte des impacts socioéconomiques et environnementaux ainsi que des besoins des éventuels visiteurs, professionnels et communautés d'accueil, l'écotourisme peut devenir un maillon fort pour la croissance économique de la Tunisie.

Le tourisme écologique est, selon certains analystes, cette forme de tourisme responsable en milieux naturels qui préserve l'environnement et participe au bien-être des populations locales. Certains autres le décrivent comme étant « la visite de milieux naturels relativement intacts, à faible impact négatif, comportant une implication socioéconomique des populations locales qui est à la fois active et bénéfique ».

L'Organisation mondiale du tourisme le définit, quant à elle, comme une forme de tourisme « satisfaisant aux besoins présents des touristes et des régions hôtes, tout en protégeant et en mettant en valeur les opportunités pour le futur. Il conduit à une gestion des ressources qui remplit les besoins économiques, sociaux et esthétiques, tout en maintenant l'intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la diversité biologique et les systèmes qui supportent la vie ».