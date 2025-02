Gabon: Paulette Missambo marraine et installe Ossimane dans l'Ogooué-Lolo

L'association Ossimane poursuit son installation à travers le pays. Après l'Estuaire, l'Ogooué-Maritime, l'Ogooué-Ivindo, elle a posé ses valises dans la province de l'Ogooué-Lolo, ce samedi 22 février 2025, précisément à Koula-Moutou où Paulette Missambo, marraine provinciale, a eu l'honneur et la responsabilité d'installer le bureau provincial.

Ils étaient nombreux, les filles et filles de la province de l'Ogooué-Lolo, venus plébisciter et adhérer à l'association Ossimane. Marrainée par Paulette Missambo, le bureau a été officiellement installé. Tout en rendant hommage au Président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema pour avoir accepté d'être président d'honneur d'Ossimane, elle mesure le poids de la responsabilité qui est la sienne. "Je suis, non seulement honorée, mais je dois avouer que c'est une responsabilité d'être marraine". assure t-elle.

La présidente de l'Union Nationale a salué l'esprit d'ouverture, d'hospitalité des Logovéennes et Logovéens. Aussi, leur a t-elle appelés à plus de solidarité, de bienveillance et de partage pour construire ensemble, un Gabon digne d'envie et prospère à tous égards.

Installée, Raissa Nana, la nouvelle présidente de l'association Ossimane n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers Celui qui est le Maitre des temps et des circonstances, Dieu. Elle a rendu un hommage appuyé à Brice Clotaire Oligui Nguema. Le président de la transition dont le patriotisme et la vision matérialisée par les événements historiques du 30 aout 2023, son engagement pour la restauration du Gabon a inspiré l'action des membres du nouveau bureau Ogooué-Lolo et les engage à oeuvrer avec détermination.

En toute reconnaissance, Raissa Nana a tenu à remercier la Coordination Ossimane Weleu-Ntem pour la confiance placée en sa modeste personne, ainsi qu'à l'ensemble des membres du bureau qui vont l'accompagner dans cette mission qui engage sa responsabilité. "Ossimane se veut un acteur de terrain, qui participe activement à la consolidation nationale et à l'essor d'un développement inclusif et durable de notre pays" a t-elle soutenu.

Elle a rappelé que l'association Ossima se positionne comme un outil réflexion, d'action et de dialogue, un train d'union entre les attentes légitimes des populations et la vision portée par les dirigeants "Notre engagement à la tête de cette structures s'articulera autour de trois axes prioritaires : -La dynamisation de l'économie locale.

Il s'agira de promouvoir l'entrepreneuriat, l'autonomisation des jeunes et des femmes, véritable moteur de développement territorial ;- l'appui aux initiatives sociales et communautaires en synergie avec les politiques publiques et les forces vives de la provinces, l'éducation citoyenne et la sensibilisation afin de renforcer la participation éclairée des populations aux reformes en cours".

Ossimane se déploie à travers le Gabon. Après les provinces du Woleu-Ntem, de l'Estuaire, de l'Ogooué-Maritime, Ogooué-Ivindo et l'Ogooué-Lolo, où ira t-elle poser ses valises ? Les jours à venir le feront savoir.