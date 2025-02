Angola: Le pays salue l'adoption de la résolution sur la RDC

Luanda — L'Angola a salué l'adoption vendredi de la résolution 2773 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la situation en République Démocratique du Congo (RDC).

Selon le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, il s'agit d'un pas important dans la bonne direction, car il ouvre la voie à l'obtention du résultat collectif que tous les acteurs et parties prenantes concernés en Afrique et dans le monde entier ont demandé.

Réagissant à la décision du Conseil de sécurité des Nations unies, le diplomate angolais a insisté sur la cessation immédiate des hostilités, le cessez-le-feu inconditionnel, le retour immédiat et inconditionnel à la table des négociations par le biais des processus de Luanda et de Nairobi et le soutien aux efforts et initiatives sous-régionaux et régionaux dans l'esprit des solutions africaines au problème africain.

Il a souligné que le Conseil a la responsabilité d'aider le peuple et le gouvernement de la RDC à réaliser ces aspirations en agissant rapidement et de manière décisive pour empêcher une nouvelle escalade de ce conflit et pour promouvoir sa résolution pacifique.

«Tout retard supplémentaire dans l'adoption de ce projet de résolution visant à soutenir une approche africaine de ce conflit long et destructeur aurait mis en péril la crédibilité de ce Conseil dans sa responsabilité première, en vertu de la Charte des Nations unies, du maintien de la paix et de la sécurité internationales », a-t-il indiqué.

Lors de son intervention, Francisco José da Cruz a aussi insisté sur la nécessité de maintenir et de consolider les résultats du processus de Luanda sous la médiation du Président de la République, João Lourenço, à savoir l'accord de cessez-le-feu, l'adoption d'un plan harmonisé de neutralisation des FDLR sous la responsabilité de la RDC, ainsi que le plan de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des FDLR.