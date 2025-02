Gabon: 1er Comité de Pilotage Gabon-PNUD-Japon - Le projet de construction d'une salle de conférences multimédia à l'ENM retenu

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout, a présidé le premier comité de pilotage « Promouvoir un secteur de la Justice responsable et inclusif au Gabon » le samedi 22 février 2025.

Le projet financé par le Japon sous la gestion du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du ministère de la Justice sous la supervision du Comité de pilotage prévoit des appuis techniques et financiers en matière des infrastructures judiciaires, le renforcement des capacités des Magistrats et Greffiers, la digitalisation du système judiciaire et la campagne de sensibilisation contre la corruption en milieu judiciaire et la lutte contre la torture dans les lieux de privation des libertés.

Il s'agit d'un bâtiment R+1 devant être érigé dans l'enceinte de l'École Nationale de la Magistrature. Il comprendra une salle de conférences ultra moderne, une salle d'audiences devant aider les élèves Magistrats en matière de simulation et mise en situation dans le cadre pratique et une salle d'enregistrement des données en vue de la digitalisation des actes judiciaires.

À cette occasion, le Ministre de la Justice est revenu sur l'importance de promouvoir un secteur de la Justice responsable et inclusif au Gabon non sans remercier les partenaires internationaux et le Japon pour leurs contributions dans la conduite du projet.

Revenant proprement dit sur la nécessité de promouvoir un secteur de la Justice responsable et inclusif au Gabon. Il a rappelé que les justiciables pointent du doigt les dysfonctionnements conjoncturels et structurels de l'administration judiciaire et qui sont liés à la faiblesse des ressources humaines, des moyens techniques et financiers mis à la disposition des juridictions, mais également aux problèmes d'éthique, de déontologie et de corruption de certains Magistrats. Lesquels maux confortent le corps social dans sa perception caricaturée de la Justice et de l'État des droits.

S.E Shuji Noguchi, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon, s'est particulièrement dit honoré des dispositions prises par le Comité de pilotage en vue de la matérialisation du projet retenu, dans le cadre de la promotion d'un secteur de la Justice responsable et inclusif pour aider à restaurer la dignité de l'institution judiciaire.

Il est à noter que le projet financé par le Japon à hauteur de 1.3 milliard est prévu pour durer 24 mois. Il vise à renforcer l'institution judiciaire et à promouvoir l'état de droit au Gabon en apportant un appui technique et financier cible, adapté et rapide dans le but de renforcer les capacités des personnels judiciaires et des juridictions.

Mme Savina Ammassari, Représentant du Système des Nations Unies et M.Luc Gnonlonfoum , Représentant Résident du PNUD ont fait des contributions allant dans le sens de la concrétisation du projet retenu.