Burundi: L'ambassade américaine au pays ordonne le départ des familles de ses employés

Un communiqué publié ce samedi par l'ambassade indique que la veille, «le Département d'État américain a ordonné le départ des membres des familles (des employés) et autorisé le départ des employés non urgents du gouvernement américain en mission au Burundi», en raison des tensions frontalières en cours entre la RDC, le Rwanda et le Burundi.

Elle souligne que «certaines zones présentent un risque accru», notamment les provinces de Cibitoke et Bubanza et le parc national de Kibira «en raison de violences armées potentielles», de même que l'ancien marché central situé sur la chaussée Prince Louis Rwagasore à Bujumbura, «en raison du risque de criminalité violente».

L'ambassade américaine rappelle que son personnel est soumis à des restrictions lorsqu'il se déplace dans certaines régions du Burundi «et peut être soumis à d'autres contraintes si les conditions de sécurité l'exigent. Ces restrictions comprennent des limitations sur tous les déplacements en dehors de (la province de) Bujumbura Mairie pendant les heures d'obscurité.»

L'ambassade des États-Unis à Bujumbura restera ouverte et continuera de fournir des services consulaires d'urgence, mais elle indique ne pas être en mesure de fournir des services d'urgence aux citoyens américains dans certaines zones, dont la province de Bubanza. Elle précise par ailleurs que les frontières peuvent fermer sans préavis.

Le groupe armé M23 continue sa progression dans l'est de la RDC, et les combats se rapprochent du Burundi. L'armée burundaise, qui soutient l'armée congolaise, a déployé plus de 10.000 soldats depuis 2023. Selon le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, environ 42.000 personnes se sont réfugiées au Burundi depuis le 8 février.

Vendredi, le Conseil de Sécurité de l'ONU a condamné le Rwanda pour son soutien au M23. Quelques heures plus tard, le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a appelé à un «cessez-le-feu immédiat» lors d'un appel téléphonique avec le président kényan William Ruto.