Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - Le vol de bétail est un fléau qu'il convient d'éradiquer urgemment

Kaolack — Le vol de bétail est un fléau qu'il faut d'éradiquer "urgemment", a soutenu le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui présidait samedi, à Kaolack (centre), la cérémonie officielle de la neuvième édition de la Journée nationale de l'élevage.

"Le vol de bétail est un fléau qu'il convient d'éradiquer urgemment. C'est pourquoi, j'ai instruit le Premier ministre d'organiser, dans les meilleurs délais, en relation avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage et tous les acteurs concernés, une concertation nationale aux fins de s'accorder sur une feuille de route consensuelle, qui tiendra compte de la dimension holistique de la lutte contre ce désastre", a-t-il martelé.

Alors que le Sénégal s'apprête à lancer, lundi, sa nouvelle stratégie numérique dénommée "New deal technologique", le chef de l'Etat a engagé et encouragé tous les acteurs de l'élevage à intégrer davantage les outils digitaux dans la prévention et la gestion des risques, afin de tirer profit de toutes les potentialités offertes par le numérique pour renforcer l'efficacité des politiques publiques en faveur du secteur primaire.

"Il faudra, en particulier, systématiser la digitalisation du sous-secteur notamment pour l'identification du cheptel, la lutte contre le vol de bétail, le suivi sanitaire, l'amélioration génétique et tant d'autres aspects", a-t-il préconisé.

Selon lui, le secteur privé est appelé à jouer un "rôle central" pour rendre "compétitifs" les produits locaux, en veillant à la durabilité du système productif et la prise en compte des besoins des consommateurs.

"Ma ferme volonté et de soutenir et de sécuriser l'élevage, secteur stratégique de notre économie, afin d'en faire un vecteur de redressement productif et un moteur de croissance qui concourt à la compétitivité et à la viabilité de nos territoires, contribuant in fine à la souveraineté alimentaire", a assuré Bassirou Diomaye Faye.

Selon lui, la politique du gouvernement sera "résolument" orientée vers la diversification des filières soutenue par des interventions axées sur l'innovation, la qualité et la création de valeur.

Il a ainsi appelé à la mise en oeuvre de toute une dynamique ancrée au niveau des pôles territoires qui seront mis en valeur à travers des opérations d'origine contrôlée et la promotion du +made in Sénégal+.

Pour cela, a-t-il dit, "nous devons veiller à la gestion optimale de nos ressources naturelles, à la préservation de la biodiversité et à la protection de notre agriculture".

Le président Faye estime que la sanctuarisation des terres agricoles et pastorales fera l'objet d'une attention particulière avec, au besoin, le recours aux moyens appropriés notamment juridiques, et les dispositions seront prises pour un "soutien accru" aux initiatives, contribuant à la maitrise des coûts de production et à la mise en place d'industries performantes.

"C'est là le fondement de la stratégie de souveraineté alimentaire élaborée par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, visant à fédérer tous les acteurs, agriculteurs, éleveurs, transformateurs, distributeurs de produits animaux et d'intrants ainsi que les banques et les pouvoirs publics, pour une action coordonnée et efficace", a-t-il insisté.

Le développement durable des productions animales constitue, d'après lui, un enjeu de taille pour le Sénégal.

"Cette ambition est à notre portée, au regard de tous les atouts dont nous disposons : matières premières locales exploitables, savoir-faire des éleveurs, compétences dans le domaine de la génétique, de la transformation, de la recherche, de l'innovation et en lien fort avec les territoires", a indiqué le chef de l'Etat.

Dans cet élan collectif, il estime que la recherche pour "faire émerger des solutions innovantes", la formation des acteurs en seront les clés de voûte.

"C'est le lieu de réitérer le rôle crucial des organisations professionnelles, du secteur privé et de la société civile", a dit Bassirou Diomaye Faye.

Il a dans le même adressé ses "vifs remerciements" aux partenaires techniques et financiers du Sénégal qui ont accepté de soutenir les nouvelles orientations définies pour le redressement de l'économie sénégalaise, la création d'emplois, l'amélioration de la performance des secteurs productifs, un développement territorial équilibré et une gouvernance vertueuse.

"Je voudrais réaffirmer qu'en unissant nos forces, nous pouvons transformer l'élevage en un véritable modèle de réussite et contribuer ainsi à l'édification d'un Sénégal prospère, pleinement conscient de ses capacités et de ses responsabilités", a lancé le chef de l'Etat.