Burkina Faso: Cérémonie d'ouverture du FESPACO 2025 - Le ton est donné pour une belle semaine du 7e ART africain

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et le président de la république du Tchad, le maréchal Mahamat Idriss Deby Itno ont officiellement lancé la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) le samedi 22 février 2025 dans la capitale burkinabè.

Les lampions se sont allumés sur les activités de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) dans la soirée du samedi 22 février 2025. Au cours d'une cérémonie rythmée de discours, de prestations de danse, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré et son homologue de la république du Tchad, maréchal Mahamat Idriss Deby Itno ont donné ainsi le clap de début de la fête du cinéma africain.

L'évènement est placé sous le thème : « Cinémas d'Afrique et identités culturelles ».Pour l'occasion le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Ouédraogo a prononcé le discours du chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

A l'entendre, le thème interpelle et invite à une réflexion profonde sur l'identité en tant que peuple africain. « Le cinéma est, en effet, un miroir de la société, un vecteur puissant d'appropriation de notre culture, de nos valeurs, de nos rêves, et de nos luttes », a-t-il expliqué. En plus il a confié qu'il permet de raconter nos histoires, de partager nos réalités, de mettre en lumière nos traditions pour mieux faire face aux grands défis de notre temps. Il a également rendu hommage aux pionniers pour les sillons tracés et tous ceux qui, depuis les premières heures du FESPACO, ont contribué à sa renommée et à son rayonnement.

Car selon lui, leur engagement et leur passion ont fait de ce festival un rendez-vous incontournable dans le paysage cinématographique mondial. Le ministre du Développement touristique, de la Culture et l'Artisanat du Tchad, Abakar Rozzi Teguil, a, pour sa part, salué le choix son pays comme invité d'honneur du présent festival. Il a exprimé sa gratitude et

ces remercîments à l'endroit du Burkina Faso et de ses autorités pour l'accueil chaleur réservé à la délégation tchadienne.

Il a ajouté que ce regroupement est l'illustration parfaite de l'attachement des deux chefs d'Etat à la cause de la culture africaine. « Aujourd'hui les temps ont changé et nos pays sont résolument engagés par la prise en main de leurs destins et cela passe d'abord et surtout par la culture », a-t-il martelé. En sus le ministre tchadien a laissé entendre que cette 29e édition du FESPACO offre l'occasion unique d'exprimer la souveraineté de la culture africaine.

Le FESPACO est, a-t-il ajouté, l'expression d'un engagement politique collectif à façonner la culture panafricaine. Le président du Comité national d'organisation du FESPACO(CNO), Bètamou Fidèle Aymar Tamini s'est réjoui de la cérémonie d'ouverture. A l'en croire, cette réussite est une invite pour à bien dérouler les autres activités de cette biennale de la fête du 7e art africain.