Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 février 2025

FESPACO 2025 : Les présidents du Burkina et du Tchad donnent le clap d’ouverture de la 29ᵉ édition

Le clap d’ouverture de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a été donné par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, dans la soirée du samedi 22 février 2025. Cette cérémonie a été ponctuée par des discours et des prestations artistiques.

Pour la 29e fois de l’histoire, Ouagadougou accueille des festivaliers pour la biennale du 7ᵉ art. Du 22 février au 1ᵉʳ mars 2025, la capitale burkinabè va ainsi confirmer son statut de capitale du cinéma africain.

Dans son mot de bienvenue, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, a rappelé la richesse, la diversité et la créativité du cinéma africain. « Le FESPACO reste cette extraordinaire opportunité pour notre ville de rayonner à l’international à chaque édition », a-t-il indiqué. (Source Lefaso.net)

Sénégal/Mali : des patrouilles conjointes à Kayes

Les forces de défense maliennes et sénégalaises intensifient leur coopération, à travers des patrouilles conjointes, dans un contexte d’insécurité croissante à leur frontière commune, où le groupe jihadiste JNIM multiplie les attaques. L’assassinat récent d’un guide religieux sénégalais par ce groupe affilié à Al-Qaïda souligne l’urgence de cette collaboration transfrontalière.

Le 20 février 2025, la localité frontalière de Diboli a servi de cadre au lancement officiel des patrouilles conjointes entre le Mali et le Sénégal dans la région de Kayes. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des activités jihadistes dans l’ouest malien, où le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) a revendiqué plusieurs attaques visant principalement les forces maliennes. (Source apanews)

Est de la RDC: Joseph Kabila rompt le silence, première prise de parole depuis 2019

L’ancien président congolais, Joseph Kabila, signe ce dimanche 23 février une tribune dans un journal sud-africain, le Sunday Times. Une tribune qui marque son retour dans le jeu politique congolais. Jusqu’à présent, l’ancien chef de l’État, installé en Afrique australe, était resté silencieux depuis son départ de la présidence en 2019.

Pour l’ancien président Joseph Kabila, la solution pour mettre fin au conflit dans l’est de la RDC n’est pas militaire. Ni l’envoi de troupes ou d’équipements supplémentaires en soutien à l’armée congolaise ne pourront résoudre la crise. (Source RFI)

Affaire Sylvia et Noureddin Bongo : Max Olivier Obame défend la justice et rejette toute instrumentalisation

Depuis plusieurs semaines, la détention de Sylvia Bongo Ondimba et de son fils Noureddin Bongo Valentin alimente les débats et divise l’opinion. Face aux critiques des avocats de ces derniers et de certains partisans de l’ancien régime, la présidence de la République par la voix du Conseiller spécial porte-parole Max Olivier Obame Ndong a tenu à clarifier la situation en insistant sur le fait que ces détentions n’avaient pas de motivation politique.

Une affaire judiciaire et non politique. Contrairement aux allégations de certains observateurs qui dénoncent une persécution politique, la présidence de la République a rappelé qu’il s’agit d’une procédure judiciaire conforme au droit gabonais. « Il n’y a aucun acharnement politique ! Il s’agit d’affaires de blanchiment, de trafic de signature et de faux en écriture publique », a martelé Max Olivier Obame Ndong. (Source GabonMediaTime)

L'ambassade américaine au Burundi ordonne le départ des familles de ses employés

L'ambassade des Etats-Unis au Burundi a ordonné le départ des familles de ses employés et a autorisé celui du personnel non-essentiels, indique communiqué soulignant des risques accrus en raison de la violence armée aux frontières avec la RDC et le Rwanda.

Un communiqué publié ce samedi par l’ambassade indique que la veille, «le Département d'État américain a ordonné le départ des membres des familles (des employés) et autorisé le départ des employés non urgents du gouvernement américain en mission au Burundi», en raison des tensions frontalières en cours entre la RDC, le Rwanda et le Burundi. (Source VOA Afrique)

Boualem Sansal, emprisonné en Algérie, a commencé une grève de la faim, selon son avocat

L’écrivain, qui ne s’est plus alimenté depuis lundi, aurait pris cette décision « en raison des pressions exercées contre lui pour changer d’avocat », selon François Zimeray. Ce dernier n’a pas obtenu de visa pour se rendre en Algérie afin de voir son client.

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre 2024, a commencé lundi une grève de la faim, a annoncé, dimanche 23 février, son avocat à l’Agence France-Presse (AFP), précisant tenir cette information d’une source judiciaire. (Source Lemonde Afrique)

Lancement de l’Initiative TRADOM : Un nouveau souffle pour le travail domestique décent au Bénin

Du jeudi 20 au vendredi 21 février 2025, alors que le monde entier célèbre la journée de la justice sociale, la ville de Cotonou a accueilli le lancement de l’initiative TRADOM, un projet phare visant à améliorer les conditions de travail dans l’économie du soin, et plus particulièrement pour les travailleurs et travailleuses domestiques. Portée par l’Organisation internationale du travail (OIT) et soutenue par les autorités béninoises, cette démarche marque un tournant dans la formalisation d’un secteur historiquement précaire.

L’initiative TRADOM dont la coordonnatrice est Dolores Amoussouga, s’inscrit dans une stratégie nationale de formalisation du travail domestique. Jean-Marie KACABO, représentant de la Directrice du bureau pays d’Abidjan de l’OIT, rappelle que « l’initiative s’appuie sur les principes de la convention 189 et sur des recommandations visant à garantir un travail décent ». (Source beninwebtv)

Niger : les Assises nationales actent 5 ans de transition et la dissolution des partis

Après six jours de délibérations, les assises nationales du Niger ont conclu à une transition de cinq ans renouvelables.

Cette durée, approuvée à l’unanimité par les 716 délégués présents, pourra être réévaluée en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire et de l’agenda de la Confédération des États du Sahel.

Le général de brigade Abdourahamane Tiani, chef de l’État, a salué cette décision, qu’il considère comme un nouveau départ pour le pays. Il a réaffirmé son engagement à conduire cette transition dans l’intérêt supérieur de la nation. (Source africanews)

Côte d’Ivoire : 1 405 logements sociaux remis à Grand-Bassam

Le gouvernement ivoirien, au travers du Programme présidentiel de logements, a remis, le 20 février 2025, les clés de 1 405 logements sociaux et économiques à Grand-Bassam, offrant un toit à plus de 10 000 personnes. Cette initiative s’inscrit dans la lutte contre le déficit national en logements. Un programme d’urgence de 25 000 logements est également en cours pour répondre aux besoins croissants des populations.

Le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé a remis, le 20 février 2025, les clés de 1 405 logements sociaux et économiques à Grand-Bassam. Ce projet, qui bénéficiera à plus de 10 000 personnes, s’inscrit dans le Programme présidentiel de logements, visant à réduire le déficit augmentant à 800 000 unités à l’échelle nationale. (Source Africa24)

Cameroun/Traitée d’irresponsable et de primesautière par le Minsep : La Fecafoot se défend

Dans son communiqué, dans lequel la Fédération camerounaise de football remercie le Chef de l’État pour avoir payé les indemnités de licenciement d’Antonio Conceição, la Fecafoot relève les mots durs utilisés contre elle dans le communiqué du chef de département du ministère des Sports et de l’Éducation Physique.

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) s’indigne des propos utilisés par le ministère des Sports et de l’Éducation Physique dans son communiqué du 21 février 2025. Dans ce communiqué radio-presse annonçant la résolution prise par le gouvernement camerounais de payer les indemnités de licenciement d’Antonio Conceição, le Minsep a traité la Fédération camerounaise de football « d’irresponsable, de primesautière », tout en lui demandant d’être plus responsable dans la prise de ses décisions. (Source Lebledparle)