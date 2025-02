Soudan: Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères rencontre le secrétaire général adjoint des Nations Unies

Port Soudan — L'Ambassadeur Hussein Al-Amin Sous-secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères a rencontré dimanche M. Abdallah Al-Dardari, Sous-Secrétaire général des Nations Unies et Administrateur adjoint et Directeur du Bureau régional pour les États Arabes au Programme des Nations Unies pour le développement.

Le Sous-secrétaire a salué la visite et a remercié les Nations Unies pour la coopération et la coordination entre le Soudan et l'organisation internationale.

Le sous-secrétaire a fourni une explication détaillée de l'évolution politique au pays et des grands progrès réalisés par les forces armées dans divers domaines. Il a également énuméré les violations horribles et les massacres commis par la milice rebelle - Forces de Soutien Rapide (FSR).

Le Sous-secrétaire a demandé au responsable onusien de contribuer à la reconstruction et à la réhabilitation des infrastructures détruites par FSR, et de soutenir les efforts visant à assurer le succès de la prochaine saison agricole pour garantir la sécurité alimentaire et la nécessité d'établir un mécanisme de travail conjoint entre le Soudan et le PNUD.

Pour sa part, le Secrétaire général a exprimé son optimisme quant à l'expansion des domaines de développement, au renforcement des capacités institutionnelles et à la mise en oeuvre de programmes de redressement et de réparation de ce qui a été détruit par la guerre, conformément aux priorités nationales.