Tunisie: Jeunesse et stupéfiants - Entre les traitements sécuritaires et l'approche sociale et médicale

«La politique de la Tunisie en matière pénale n'a pas à ce jour connu de réforme», déplore le directeur général du Centre des études juridiques au ministère de la Justice, le juge Mounir Ferchichi

En collaboration avec l'Association internationale de défense des droits de l'homme et de média, l'Institut des hautes études de Tunis a organisé samedi 22 février un colloque international pour débattre d'un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur non seulement dans notre pays, mais partout dans le monde, celui du trafic de drogue chez les jeunes.

Placé sous le thème «Jeunesse et stupéfiants entre la loi, les traitements sécuritaires et l'approche sociale et médicale», la rencontre a été riche en débat et en réflexions avec la participation d'un député de l'Assemblée des représentants du peuple, de juges et de magistrats, d'invités venant d'Algérie, de Libye, de France, d'experts onusiens, d'addictologues, et de représentants de la société civile et des médias, ainsi que de jeunes étudiants.