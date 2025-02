Ile Maurice: Une touche de «James Bond» au «Milestones Motor Museum»

L'emblématique Aston Martin DB5, associée à l'univers de James Bond, a fait son entrée à Maurice le mercredi 19 janvier 2025 à bord du vol Air Mauritius Pieter Both en provenance de Londres Gatwick. Cette voiture mythique viendra enrichir la collection du futur Milestones Motor Museum, dont l'ouverture est prévue à Beaux-Songes pour fin 2026.

Ce n'est pas un décor de film, mais bien une réalité : Milestones Limited a acheminé à Maurice l'une des voitures les plus iconiques de l'histoire du cinéma. L'Aston Martin DB5 est mondialement connue pour sa première apparition en 1964 dans Goldfinger, aux côtés de Sean Connery. Depuis, elle a été utilisée dans plusieurs autres films de la franchise James Bond, renforçant son statut de légende du grand écran et de l'automobile. Jusqu'ici exposée au Royaume-Uni, cette DB5 rejoint une collection de plus de 200 voitures de collection et anciennes, qui seront présentées au Milestones Motor Museum.

Ce projet d'envergure, en cours de construction à Beaux-Songes, aspire à devenir un pôle d'attraction touristique incontournable sur l'île. Derrière cette initiative se trouve la Star & Key Foundation, fondée et entièrement financée par Terry Smith. Homme d'affaires et citoyen mauricien, il dirige depuis 2014 une entreprise de gestion de fonds internationale basée à Maurice. Passionné d'automobile et soucieux de contribuer à l'essor économique et culturel du pays, il supervise à la fois la construction du musée et sa future gestion.

L'Aston Martin DB5 est l'une des 1 018 unités fabriquées dans le monde. Cette merveille d'ingénierie, capable d'atteindre une vitesse maximale de 225 km/h, demeure une référence en matière de design et de performance. Pour Terry Smith, l'arrivée de cette voiture est un moment historique. «L'Aston Martin DB5 était un aristocrate parmi les supercars des années 60, aussi exclusive qu'un costume de Savile Row. Elle sera à jamais liée aux films de James Bond après son apparition dans Goldfinger. C'est un honneur de l'intégrer à notre collection de classe mondiale et de la présenter au public mauricien dès l'année prochaine.»