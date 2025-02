Ile Maurice: Berty Nayna obtient gain de cause dans sa plainte contre la MCB

L'affaire opposant Berty Nayna à la Mauritius Commercial Bank (MCB) a connu un développement majeur cette semaine. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée jeudi devant la juge Jane Lau Yuk Poon en Cour suprême. Elle remonte à 2019 quand ce Mauricien, ancien liaison officer aux Nations Unies résidant à Londres, découvre que son compte bancaire a été débité à plusieurs reprises à son insu. Il possède deux comptes bancaires à la MCB : l'un en dollars américains, où sont versées ses pensions de retraite, et l'autre en roupies mauriciennes. Lors de son retour à Maurice en juillet 2019, en consultant ses relevés bancaires, il constate que plusieurs sommes ont été prélevées de ses comptes via l'application Juice. Affirmant n'avoir jamais fait de demande pour cette application mobile, il ignore comment ses comptes ont pu être débités.

Deux numéros de téléphone portable ont été utilisés pour effectuer ces retraits du 3 janvier 2018 au 25 juillet 2019, un total de Rs 1 260 000 a été subtilisé de ses comptes à travers une série de retraits d'un montant de Rs 10 000 chacun. Ses relevés bancaires révèlent des retraits variant de deux à 16 fois par jour.

Découragé par l'inefficacité de ses démarches pour récupérer son argent, Berty Nayna porte alors l'affaire en Cour suprême, retenant les services de Me Siv Potayya, avocat, et du Senior Attorney Vijay Dwarka. En déposant une réclamation devant la division commerciale de la Cour suprême, il a réclamé des réparations matérielles d'un montant de Rs 1 260 000 et des dommages moraux de Rs 1 700 000.

Jeudi dernier, Berty Nayna a obtenu gain de cause contre la MCB. La banque a accepté de lui rembourser la somme de Rs 1 500 000, représentant l'intégralité de la somme détournée et le paiement de dommages moraux. Sollicitée pour obtenir sa version des faits et sa position sur cette décision, le service de presse de la MCB nous a répondu: «Nous contestons la version de Monsieur Nayna, qui ne prend pas en compte certains éléments clés de cette affaire et qui ont fait l'objet de notre défense. Monsieur Nayna est un client de notre institution et nous sommes tenus par notre devoir de confidentialité, et nous ne souhaitons pas, par conséquent, faire de commentaires supplémentaires.»