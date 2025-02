Afrique: Le vice-Premier ministre a souligné la nécessité pour le continent d'investir dans l'industrie du café et d'accroître sa part de marché mondiale

Addis Abeba — Le vice-Premier ministre éthiopien, Temesgen Tiruneh, a souligné la nécessité pour les Africains d'investir dans l'industrie du café afin de créer des emplois et d'accroître la part de marché mondiale du continent.

Le 3e Sommet du café africain du G25 s'est tenu à Dar es Salaam sous le thème « Ouvrir des opportunités d'emploi pour les jeunes grâce à la régénération de l'industrie africaine du café ». L'Afrique abrite le café Arabica et Robusta aux saveurs diverses et uniques, et plus de 53 % de sa population rurale est impliquée dans la culture du café.

Le sommet de deux jours, organisé par la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, s'est concentré sur l'augmentation de la production de café en Afrique et de sa part de marché mondiale, tout en créant davantage d'opportunités pour les jeunes et les femmes dans le secteur.

Dans son discours au sommet, le vice-Premier ministre éthiopien a déclaré : « La voie à suivre est claire. L'Afrique doit investir dans l'industrie du café. Nous devons ajouter de la valeur, créer des emplois et accroître notre part de marché mondiale. »

En outre, Temesgen a réitéré que nous devons travailler ensemble, gouvernements, acteurs du secteur privé et partenaires internationaux, pour transformer le café africain d'une marchandise en un puissant moteur économique.

« Je tiens à assurer que l'Éthiopie est prête à transformer les résultats de ce sommet en actions concrètes, car en fin de compte, le café n'est pas seulement une boisson, c'est notre histoire, notre culture, et si nous faisons cela correctement, notre avenir, à mesure que nous avançons. » Il a également souligné l'importance de traduire les discussions en actions, en construisant une industrie du café africaine plus durable, plus compétitive et plus prospère.

Le sommet a réuni des chefs d'État, des ministres, des autorités et des institutions du café ainsi que des acteurs du secteur privé des pays africains producteurs de café du G25 pour discuter et mettre en oeuvre des stratégies visant à transformer le secteur du café.

Les principaux objectifs sont notamment de débloquer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes, de promouvoir le financement public-privé, d'apporter un soutien financier aux agriculteurs, de créer des centres d'excellence régionaux et d'harmoniser les normes africaines du café afin de stimuler le commerce intra-africain du café.