Congo-Kinshasa: Professeur Raphaël Nyabirungu - « Le droit est indispensable pour toute nation qui aspire à la justice et à la paix »

Le professeur émérite Raphaël Nyabirungu Mwene Songa a animé une formation du 19 au 21 février à Kindu, dans la province du Maniema, pour une centaine d'étudiants de la faculté de droit de l'Université Mapon, axée sur les principes du droit pénal.

Au cours de cette session, il a souligné l'importance de l'application du bon droit pour toute nation aspirant à la justice.

« Les leçons publiques de droit pénal sont essentielles pour la nation. Nous sommes heureux d'avoir partagé notre expérience avec les jeunes générations. C'est un gain pour la nation. Quiconque souhaite la paix et le développement ne peut qu'apprécier la production, le partage et la diffusion des connaissances en droit. Le droit est indispensable pour toute nation qui aspire à la justice et à la paix. C'est lorsque ces droits nous manquent que le droit devient essentiel », a insisté le professeur émérite.

Mwimba Wa Mwimba Luc, un des étudiants participant à cette formation, a indiqué avoir acquis de nouvelles connaissances cruciales pour élargir son savoir et servir la nation congolaise dans le futur. Il a salué cette initiative qui, selon lui, apporte une valeur ajoutée à lui-même et aux autres étudiants.

« Pour moi, c'était une joie d'apprendre, cela a enrichi mes connaissances et m'a inspiré à dépasser les limites de ma pensée, avec l'espoir de devenir un jour professeur émérite comme lui, et de contribuer au bien de la communauté et de la nation congolaise. C'était une initiative louable et à encourager. Cela nous a permis de franchir les limites de nos pensées et de grandir mentalement et spirituellement », a-t-il ajouté.