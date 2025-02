Le président congolais, Félix Tshisékedi, persiste et signe. Il ne négociera pas avec les rebelles du M23 qu'il considère comme des « terroristes ». Il l'a encore rappelé au cours d'une rencontre tenue, le week-end écoulé, avec les députés, sénateurs et autres caciques de sa coalition, prenant ainsi à contre-pied les leaders religieux qui lui pressaient d'ouvrir un cadre de dialogue avec toutes les composantes de la Nation.

Même le sommet conjoint de la Communauté d'Afrique de l'Est (AEC) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ne disait pas autre chose lorsqu'il appelait ouvertement Kinshasa à engager des discussions avec toutes les parties prenantes au conflit. Mais cette lecture de la situation, pour ainsi dire, Félix Tshisékedi ne la partage pas. Pire, il estime que ce serait une manière pour la République, de baisser la culotte devant un groupe armé rebelle qui, il faut tout de même le reconnaître, continue d'engranger des victoires militaires sur le terrain.

Le pari de « Fatshi » de refondre l'armée, est risqué

A preuve, après Goma et Bukavu, le M23 continue d'avancer la fleur au fusil là où les soldats congolais, refusant de combattre, prennent la poudre d'escampette. Comme thérapie, le président Félix Tshisékedi annonce une refonte de l'armée et du gouvernement, espérant ainsi inverser le rapport des forces en sa faveur. Atteindra-t-il l'effet escompté, c'est-à-dire reconquérir les localités passées sous le contrôle des rebelles ? On attend de voir.

Car, s'il est vrai que les meilleures réformes, dans un pays, s'opèrent en temps de crise, force est de reconnaître que le pari de « Fatshi » de refondre l'armée, est risqué. Ce d'autant que certains hauts gradés, sentant qu'ils perdront certains de leurs privilèges, pourraient lui tailler des croupières en servant la cause de l'adversaire. Et ce n'est pas tout.

Combien de temps prendra la réorganisation efficace des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) au moment où les rebelles du M23 ne cachent plus leurs ambitions et promettent de descendre sur Kinshasa ? Certes, il est bon de requinquer le moral des troupes et de renforcer leurs capacités opérationnelles sur le terrain.

Mais le timing semble poser problème. Par contre, est opportune la décision du chef de l'Etat congolais de procéder à un remaniement de l'équipe gouvernementale en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Car, au regard du contexte, il est de bon aloi d'oeuvrer à une union sacrée devant faciliter la mise en place d'un front uni contre l'ennemi.

Cela est d'autant plus important que pendant que le M23 et ses soutiens progressent, des voix et non des moindres s'élèvent pour exiger le départ du président Félix Tshisékedi accusé d'être à l'origine de tous les malheurs de la RDC. Toute chose qui en rajoute à une situation déjà extrêmement délétère.

L'essentiel est de travailler à sortir la RDC de l'ornière

Toutefois, il faudra, dans la perspective de la formation de ce gouvernement d'union nationale, savoir faire un bon casting en mettant l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut ; l'essentiel étant de travailler à sortir la RDC de l'ornière. En tout cas, Félix Tshisékedi, avec la refonte annoncée de l'armée et du gouvernement, joue son va-tout.

C'est un baroud d'honneur qui, s'il ne produit pas les effets escomptés, pourrait lui coûter son fauteuil ; tant il sera amené, le couteau sous la gorge, à négocier avec ses adversaires qui, pour l'instant, sont en position de force. Si fait que d'ores et déjà, d'aucuns redoutent le scénario du 17 mai 1997, date à laquelle des rebelles, soutenus par le même Rwanda, avaient fait leur entrée à Kinshasa pour chasser le pouvoir d'alors. On n'en est pas encore là, mais à l'allure où vont les choses, rien n'est à exclure. A moins que la communauté internationale continue d'accentuer la pression sur le Rwanda pour l'obliger à arrêter son soutien au M23.

Pour le moment, le pays de Paul Kagamé donne l'impression de faire la sourde oreille, mais il y a fort à parier que s'il se sent de plus isolé sur le plan diplomatique, il finira par changer son fusil d'épaule. Mais comment y parvenir quand on sait que certaines grandes puissances se servent du Rwanda pour piller les ressources minières de la RDC ?