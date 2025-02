Gabon: Les femmes du G2 appellent Brice Oligui Nguema à se porter candidat à la présidentielle

La marche du samedi 22 février 2025 a été un véritable témoignage de l'engagement et de la détermination des citoyens de la province du Haut-Ogooué, avec la participation active de plus de 10 000 femmes inscrites sur les listes électorales.

Cet événement a non seulement marqué une journée de mobilisation politique, mais aussi mis en lumière l'importance de l'unité et de la solidarité autour de notre candidat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le soutien des femmes du G2, via une coordination des femmes déterminées influentes sur l'ensemble du G2 a été particulièrement remarquable. Leur présence et leur engagement démontrent la confiance profonde qu'elles placent en la vision de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'avenir de notre province et de notre nation.

Les femmes du G2, reconnues pour leur rôle central dans la construction de la société, ont exprimé leur volonté de voir un leadership qui place la justice, la prospérité et le bien-être des citoyens au coeur de l'action politique.

Son Excellence Brice Clotaire Oligui incarne l'espoir d'un avenir meilleur. Son programme politique, axé sur le développement durable, la réconciliation nationale et l'amélioration des conditions de vie des populations, répond aux aspirations profondes des habitants de la province.

Il incarne le changement nécessaire pour une gouvernance transparente, efficace et inclusive, qui garantira à chacun, sans distinction, des opportunités de succès et de progrès.

Les femmes du G2, en soutenant la vision de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, rappellent que le rôle des femmes dans la politique et dans la société est indispensable pour assurer un développement harmonieux et équitable. Elles souhaitent des réformes tangibles, une meilleure prise en compte de leurs besoins et un renforcement de leur place dans les processus décisionnels à tous les niveaux.

La marche du 22 février 2025 est ainsi un symbole fort de ce soutien populaire. Elle témoigne d'une dynamique collective où chaque voix compte, et où le soutien à Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema est un choix pour l'avenir, celui d'une province et d'un pays unis, prospères et respectueux des droits de chaque citoyen, notamment des femmes.

C'est un appel à l'action pour la construction d'un Gabon plus juste, plus solidaire et plus ouvert aux opportunités de croissance pour tous.