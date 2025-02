Tunisie: Tourisme écologique - Voyager vert, c'est tout un ART... !

Le tourisme écologique est reconnu comme étant un catalyseur du développement local. Son potentiel est fort et peut améliorer les conditions des régions intérieures défavorisées. En tenant compte des impacts socioéconomiques et environnementaux ainsi que des besoins des éventuels visiteurs, professionnels et communautés d'accueil, l'écotourisme peut devenir un maillon fort pour la croissance économique de la Tunisie.

Le tourisme écologique est, selon certains analystes, cette forme de tourisme responsable en milieux naturels qui préserve l'environnement et participe au bien-être des populations locales. Certains autres le décrivent comme étant « la visite de milieux naturels relativement intacts, à faible impact négatif, comportant une implication socioéconomique des populations locales qui est à la fois active et bénéfique ».

L'Organisation mondiale du tourisme le définit, quant à elle, comme une forme de tourisme « satisfaisant aux besoins présents des touristes et des régions hôtes, tout en protégeant et en mettant en valeur les opportunités pour le futur. Il conduit à une gestion des ressources qui remplit les besoins économiques, sociaux et esthétiques, tout en maintenant l'intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la diversité biologique et les systèmes qui supportent la vie ».

Avec sa diversité géographique et son climat méditerranéen, la Tunisie est une destination privilégiée pour le tourisme écologique. Entre plages préservées, oasis verdoyantes, montagnes et parcs nationaux, le pays offre un cadre idéal pour les voyageurs en quête d'expériences authentiques et respectueuses de l'environnement.

Richesses naturelles inestimables

La Tunisie se distingue par une grande variété de paysages qui permettent le développement de l'écotourisme. Figurent, en premier lieu, les oasis du Sud, surtout celles de Tozeur et de Douz, ces véritables joyaux du désert qui offrent des circuits écologiques à dos de chameau ou en randonnée pour découvrir la flore et la faune sahariennes.

Il y a aussi les parcs nationaux, notamment le parc national d'Ichkeul, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, qui abrite une biodiversité exceptionnelle, notamment des espèces d'oiseaux migrateurs rares. S'y ajoutent les plages écologiques, des destinations comme Kerkennah ou l'île de Djerba qui encouragent un tourisme durable, avec des hôtels écoresponsables et des initiatives de préservation du littoral.

Pour un tourisme durable

Face aux défis environnementaux, plusieurs initiatives ont vu le jour pour promouvoir un tourisme respectueux de la nature. Les écolodges et hébergements responsables, comme ceux de Tamaghza ou de Matmata, adoptent des pratiques durables, utilisant l'énergie solaire et des matériaux locaux. Le développement de l'agrotourisme, lui, permet aux visiteurs de séjourner dans des fermes biologiques, participer aux récoltes et découvrir les traditions agricoles tunisiennes.

Mais afin d'encourager ces initiatives, associations et ONG locales devraient encourager des actions de sensibilisation à l'écotourisme et à la préservation des écosystèmes.

Interaction entre écotourisme et développement économique

Plusieurs travaux et études ont été menés sur le lien et l'interaction entre l'écotourisme et le développement économique et notamment local. Cette interaction serait un objectif fondamental dans la promotion de l'activité du tourisme écologique. En effet, les populations, les acteurs économiques, les institutions de l'économie locale... auront à participer activement à la conception, à l'identification, à la formulation, à la mise en oeuvre, au financement, à la gestion et l'évaluation des projets et microprojets écotouristique. Cette participation a un impact certain sur le revenu des ménages et l'économie locale.

Il est, également, important de valoriser les sites naturels, archéologiques et historiques pour rendre l'espace local plus attractif aux projets économiques en général et aux activités écotouristiques en particulier. Il faut, par ailleurs, créer une dynamique économique par l'écotourisme qui ouvre de nouveaux horizons aux activités traditionnelles par la création de nouveaux marchés et l'élargissement de marchés traditionnels. Aussi, il est nécessaire de développer une approche de marché au niveau des populations et notamment des acteurs économiques qui aura un impact important sur le comportement économique et productif des habitants et qui encourage l'esprit entrepreneurial dans tous les domaines productifs et notamment dans le secteur de l'artisanat. Il ne faut pas oublier, d'autre part, de renforcer la valeur écologique de la zone concernée par l'écotourisme qui nécessite la valorisation des richesses naturelles et le développement du patrimoine culturel.

Défis et perspectives de l'écotourisme en Tunisie

Bien que le tourisme écologique soit en plein essor, il reste confronté à plusieurs défis en Tunisie. Parmi ces défis, il y a la nécessité de renforcer les réglementations environnementales, l'impact du tourisme de masse sur certains sites naturels et l'amélioration des infrastructures écologiques et des transports durables. Cependant, avec un engagement accru des autorités et des acteurs du tourisme, la Tunisie peut devenir une référence en matière d'écotourisme en Méditerranée. L'avenir du tourisme tunisien passe in fine par une approche plus responsable, alliant découverte et respect de l'environnement.

En optant pour un séjour écologique en Tunisie, chaque voyageur contribue à la préservation de ces paysages uniques et participe à un développement plus durable du secteur touristique. D'autant que la faune et la flore tunisiennes représentent un patrimoine naturel d'une grande valeur. Entre forêts luxuriantes du Nord et immensités sahariennes du Sud, la biodiversité du pays est une richesse à préserver. Reste à dire que l'engagement des autorités et des citoyens est essentiel pour assurer un avenir durable à cette nature fragile, qui constitue un trésor inestimable pour les générations futures.

Pour permettre le changement d'échelle du tourisme durable en Tunisie, de nombreux défis doivent encore être relevés. Pour ce faire, il est essentiel que les acteurs du secteur se mobilisent pour une révision en profondeur du cadre légal, inchangé depuis les années 1970. Ce cadre doit faire le lien entre tourisme durable et économie sociale et solidaire, mieux armée que les entreprises classiques pour répondre durablement aux enjeux transversaux du secteur.