Rwanda/Congo-Kinshasa: La fondation Issa Hayatou plaide pour l'exclusion du Rwanda de toutes les compétitions sportives internationales

La Fondation internationale Issa Hayatou appelle la Confédération africaine de football (CAF), la Fédération internationale de football Association (FIFA) et le Comité international olympique (CIO) à exclure le Rwanda de toutes les compétitions sportives internationales en raison des crimes commis par son armée et ses alliés du M23 dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Lors d'une conférence de presse tenue le 22 février à Kinshasa, Anoi Niniba Castro, président de la fondation, a formulé cette demande et a exprimé la solidarité de cette organisation envers la RDC face à l'agression du M23.

Il a souligné que le Rwanda soutient ce groupe armé qui cause des souffrances considérables à la population congolaise dans la partie est du pays.

« La Fondation Internationale Issa Hayatou rappelle que la Russie pour avoir envahi l'Ukraine a été exclue de toutes les compétitions de la FIFA. Au regard de ce qui précède, nous demandons à la Confédération africaine de Football d'exclure le Rwanda de toutes les compétitions sportives. Nous invitons aussi la FIFA d'agir comme elle l'a fait pour la Russie. La fondation a donc décidé de saisir ces institutions sportives ».

M. Castro a insisté sur la nécessité d'une réponse internationale face aux violations des droits humains en RDC et a appelé la Cour pénale internationale (CPI) se saisir du dossier des crimes commis en RDC, à émettre un mandat d'arrêt contre le président rwandais Paul Kagame et Corneille Nanga, chef de l'Alliance fleuve Congo, (AFC), engagée aux combats aux côtés des rebelles du M23 dans le Nord et Sud-Kivu.

La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC continue de se détériorer, avec des appels pour un retrait des forces rwandaises et un soutien accru aux forces armées congolaises.

A cause de l'occupation des villes de Goma et Bukavu, le championnat national de Ligue 1 de la RDC connaît des dysfonctionnements.

Trois équipes ne peuvent pas y participer : les Dauphins Noirs de Goma, le FC Étoile du Kivu et le DC Bukavu Dawa.

En parallèle, tous les championnats des ligues de football du Nord et Sud Kivu sont à l'arrêt.

Certains joueurs ont été blessés par balles.