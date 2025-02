Angola: Téte António s'entretient avec Kaja Kallas

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, s'est entretenu récemment à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec la vice-présidente de la Commission de l'Union Européenne, Kaja Kallas, sur le renforcement de la coopération bilatérale avec l'Angola et l'augmentation des projets dans divers domaines.

Selon un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP ce dimanche, la réunion a eu lieu en marge de la première réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, dirigée par le Président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.

Le document indique que les deux interlocuteurs ont également discuté de la relation entre l'Union africaine (UA) et l'Union européenne (UE), ainsi que de la session ministérielle entre les deux organisations, qui se tiendra en mai prochain à Bruxelles, en Belgique.

Le ministre Téte António et la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont également discuté de la future réunion entre la SADC et l'UE, ainsi que d'une autre réunion entre l'Union africaine et l'Union européenne, au niveau des chefs d'État, qui se tiendra sur le continent africain et qui devrait être coprésidée par le président pro tempore de l'UA, João Lourenço.

Les relations entre l'Angola et l'UE sont marquées par un partenariat stratégique qui couvre des domaines tels que la coopération économique, le développement durable, la paix et la sécurité.

Cette relation a évolué au fil des ans, sous l'impulsion d'un intérêt mutuel pour le renforcement des liens politiques et commerciaux.

L'Angola et l'UE entretiennent un dialogue politique structuré, formalisé par l'accord de Cotonou, qui régit les relations entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).