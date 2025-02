Afrique: CAN 2025 - L'UNIFFAC prête à conquérir le continent

Parmi les 24 équipes engagées dans cette Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, les quatre représentants de l'UNIFFAC - le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et la RD Congo - nourrissent de grandes ambitions pour cette grand-messe du football africain. L'occasion pour CafOnline.com de faire une revue détaillée des forces en présence et des attentes autour de ces sélections de l'Afrique centrale, qui espèrent briller sur la scène continentale et marquer l'histoire de cette compétition prestigieuse.

Des Lions Indomptables affamés par une sixième étoile

Cameroun

Participations : 20

Meilleures performances : 5 sacres (1984, 1988, 2000, 2002 & 2017)

Dernière performance : Huitième de finale (CAN 2023)

Entre deux Coupes d'Afrique des Nations, le Cameroun a vécu un tournant important avec l'arrivée du tacticien belge Marc Brys à sa tête. Un changement qui n'a pas altéré l'appétit des Lions Indomptables. Lors des phases éliminatoires, les Camerounais ont enregistré 4 victoires et 2 matchs nuls, terminant ainsi en tête de leur groupe. Cette campagne qualificative a également été l'occasion de voir l'émergence de nouveaux talents tels que Carlos Baleba, tandis que d'autres, comme Bryan Mbeumo, ont continué à monter en puissance. Éliminés par le Nigeria lors du "Grand Classique" du football africain (2-0) en huitième de finale lors de la dernière CAN, les Camerounais abordent cette nouvelle édition avec un état d'esprit revanchard et une détermination sans faille. "Nous avons appris de nos erreurs et nous sommes prêts à relever le défi.", a déclaré Franck Anguissa.

Calendrier des matchs du Cameroun dans le Groupe F

24/12/2025

Cameroun - Gabon, Stade Adrar, Agadir

28/12/2025

Côte d'Ivoire - Cameroun, Stade de Marrakech, Marrakech

31/12/2025

Cameroun - Mozambique, Stade Adrar, Agadir

Des Panthères prêtes à rugir

Gabon

Participations : 8

Meilleures performances : Quart de finale en 1996 & 2012

Dernière performance : Huitième de finale (CAN 2021)

Absent en Côte d'Ivoire, le Gabon sera bien présent au Maroc. Les Panthères, dirigées par leur capitaine Bruno Ecuele Manga, ont l'intention de rattraper le temps perdu et de montrer tout leur potentiel. Avec une équipe rajeunie, dynamique et ambitieuse, elles nourrissent de grandes ambitions et visent une belle performance sur la scène continentale. Lors de la phase qualificative, les hommes de Thierry Mouyouma ont fait preuve de solidité et de détermination, enregistrant 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites, se battant jusqu'au bout pour décrocher leur place pour cette nouvelle édition de la CAN.

« Je ne suis pas inquiet. Certes, les adversaires sont des grandes équipes du continent, mais nous avons une équipe jeune, dynamique et ambitieuse, dotée de qualités techniques et offensives, qui peut aller loin dans cette compétition », déclare Patrick Babera Isaac, ministre gabonais des Sports. Fort de ces qualités, il fixe les objectifs de la sélection nationale : « Atteindre au moins les quarts de finale. »

Calendrier des matchs du Gabon dans le Groupe F

24/12/2025

Cameroun - Gabon, Stade Adrar, Agadir

28/12/2025

Gabon - Mozambique, Stade Adrar, Agadir

31/12/2025

Gabon - Côte d'Ivoire, Stade de Marrakech, Marrakech

Le Nzalang Nacional présent pour jouer les trouble-fêtes

Guinée équatoriale

Participations : 4

Meilleure performance : Quatrième en 2015

Dernière performance : Huitième de finale (CAN 2023)

Déroutante, difficile à affronter, implacable, déstabilisante, voici les qualificatifs les plus souvent utilisés pour décrire la sélection équato-guinéenne. Pour la deuxième fois consécutive, Juan Micha et ses hommes participeront à une Coupe d'Afrique des Nations. Les exploits réalisés en terre ivoirienne, notamment cette victoire 4-0 contre les hôtes, résonnent encore dans l'esprit de leurs futurs adversaires. Les Équato-guinéens abordent cette édition marocaine avec sérénité, malgré la présence de l'Algérie dans leur groupe. « Maintenant que nous connaissons notre groupe, cela ne peut être qu'un avantage pour nous. C'est vrai qu'on connaît bien l'Algérie, que nous avons battue en 2022, mais l'équipe a évolué. Ce n'est plus la même équipe », a déclaré Juan Micha à la presse à l'issue du tirage au sort.

Lors de la CAN 2021 (reportée à 2022) au Cameroun, la Guinée équatoriale, qui compte quatre participations à la CAN, avait mis fin à une série d'invincibilité de 35 matchs en battant l'Algérie (1-0) le 16 janvier 2022 au stade de Japoma à Douala. Le match du 31 décembre 2025 sera la quatrième confrontation entre les deux pays, avec un bilan d'une victoire pour chacune des équipes, tandis qu'un match s'est soldé sur un score de parité.

Calendrier des matchs de la Guinée équatoriale dans le Groupe E

24/12/2025

Burkina Faso - Guinée équatoriale, Stade Mohammed V, Casablanca

28/12/2025

Guinée équatoriale - Soudan, Stade Mohammed V, Casablanca

31/12/2025

Guinée équatoriale - Algérie, Stade Prince Moulay El Hassan, Rabat

Des Léopards déterminés à relever le défi

République Démocratique du Congo

Participations : 19

Meilleures performances : 2 sacres (1968 & 1974)

Dernière performance : Quatrième (CAN 2023)

On dit souvent que la quatrième place est la plus décevante pour un compétiteur. Décevante, certes, mais aussi motivante et pleine d'enseignements. En terminant au pied du podium lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023, les Léopards en sont sortis renforcés, avec une détermination plus grande que jamais de revenir plus forts.

Bien qu'ils n'aient pas atteint la finale, cette expérience leur a permis d'identifier les axes d'amélioration et de raviver l'esprit de conquête au sein du groupe. Concentrés dès leur qualification pour cette CAN (4 victoires et 2 défaites), les Congolais ont montré un grand caractère et une forte cohésion, des qualités qui les rendent désormais plus affûtés et prêts à relever de nouveaux défis.

« À ce niveau de compétition, rien n'est facile, il faut s'y attendre. Presque toutes les meilleures sélections africaines seront présentes. Chaque match sera une bataille, mais nous avons confiance en notre potentiel », a déclaré Sébastien Desabre, sélectionneur de la RD Congo.

Calendrier des matchs de la République Démocratique du Congo dans le Groupe D

23/12/2025

RD Congo - Bénin, Stade Al Barid, Rabat

27/12/2025

Sénégal - RD Congo, Grande Stade de Tanger, Tanger

30/12/2025

Botswana - RD Congo, Stade Al Barid, Rabat