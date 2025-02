Afrique: Eliminatoires CAN U17 - La RDC débarquée après sa lourde défaite face au Cameroun (0-6)

Les Léopards cadets de la RDC se sont inclinés (0-6) face aux lionceaux indomptables du Cameroun samedi 22 février à Douala.

Les Camerounais ont ouvert le score dès la 11ème seconde. Franck Mafany a marqué le but le plus rapide du tournoi. Ensuite le festival de but s'est enchaîné avec Abraham Kolly, Oscar Etoundi, Luc Nzene, Omar Tsombeng et Noël Doumboso.

Pour finir, le Cameroun a inscrit 22 buts en trois matchs contre un seul concédé. Le Cameroun remporte haut la main tournoi zonal UNIFFAC U17 Douala 2025 ; bien que le coach centrafricain ait mis le feu avec l'histoire d'âge des lionceaux.

Néanmoins, les Léopards U-17 terminent avec une victoire sur le Gabon (3-1) et deux défaites face à la RCA (2-3) et le Cameroun (0-6). Les Léopards ne seront donc pas à la phase finale de la CAN U17.