Nigeria: Ademola Lookman, l'impossible réconciliation et un départ programmé pour cet été?

Ademola Lookman, pour le moment en pleine forme cette saison avec l'Atalanta, se retrouve au coeur d'un conflit avec son entraîneur Gian Piero Gasperini suite à des déclarations acerbes de ce dernier devant la presse. De quoi pousser le Nigérian, nommé joueur africain de l'année 2024, à quitter le club, lui qui avait déjà des envies de départ. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent.

Le football est un monde qui change à toute vitesse. En octobre dernier, Ademola Lookman était le seul joueur africain présent dans la liste du Ballon d'Or, atterrissant finalement à la 14e place du classement et en décembre, il était sacré joueur africain de l'année. Deux mois plus tard, le voilà en conflit avec son entraîneur Gian Piero Gasperini et prêt à découvrir de nouveaux horizons, alors même qu'il est en pleine bourre à l'Atalanta avec déjà 10 buts inscrits en Serie A et sept en Ligue des champions cette saison.

La brouille qui a tout déclenché date de mardi dernier et l'élimination de l'Atalanta Bergame de la Ligue des champions au terme de la double confrontation contre le Club Bruges. Lors du match retour, alors même que le match aller avait été perdu 2-1, le Nigérian a manqué un penalty à l'heure de jeu après avoir marqué un but juste après son entrée en jeu à la mi-temps.

Gasperini aussi envisage de partir

Suite à la défaite (3-1), Gasperini a laissé exploser sa colère envers son joueur :« Le penalty n'aurait pas dû être tiré par Lookman. Il est l'un des pires tireurs que j'aie jamais vus. Même à l'entraînement, son taux de réussite est très bas. Il les tire vraiment très mal. » Des propos durs qui ont fait couler beaucoup d'encre, et qui ont ouvert un véritable conflit au club. De quoi placer l'institution en position délicate, après une élimination prématurée de C1 et des résultats en berne depuis le début de l'année 2025, malgré une troisième place de Serie A qui permet encore de croire au titre de champion d'Italie.

La tension est si grande que Gasperini, qui est en poste depuis 2016, a même annoncé samedi son probable départ du club à la fin de la saison. « Je ne pense pas que je prolongerai mon contrat. On verra si on s'arrête en juin prochain ou à la fin de mon contrat », a lâché le technicien italien, prenant pas mal de monde de court.

« J'ai eu à gérer beaucoup de moments difficiles dans ce club »

Toujours est-il que Lookman n'a pas digéré l'épisode. « Cela me rend triste de devoir écrire ce message un jour comme celui-ci, surtout après tout ce qu'on a accompli ensemble avec cette équipe et cette ville, avait-il écrit en réaction sur ses réseaux sociaux. Être pointé du doigt comme je l'ai été me blesse et me donne l'impression de ne pas être respecté alors que je donne chaque jour mon maximum pour apporter succès à ce club et à ses incroyables supporters. Pour être honnête, j'ai eu à gérer beaucoup de moments difficiles dans ce club, la plupart du temps, je n'en ai pas parlé parce qu'il fallait protéger d'abord l'équipe », avait-il révélé.

Âgé de 27 ans, Lookman évolue depuis août 2022 à Bergame et son contrat expire en juin 2026. Et forcément, un tel évènement qui arrive à un joueur de son acabit à qui il ne reste qu'une année de contrat, il y a de quoi réveiller l'appétit de nombreux gros clubs à la recherche d'attaquants. Quand bien même le joueur a reçu du soutien de la part des supporters et même se Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux, Fabrizio Romano, le célèbre journaliste spécialiste des transferts, l'a déjà annoncé comme une certitude : Lookman fera ses valises cet été.

Reste à savoir pour quelle destination. Lors du dernier mercato estival, durant lequel le Nigérian avait déjà exprimé des envies d'ailleurs, Liverpool et Arsenal s'étaient montrés intéressés selon des médias italiens. Fabrizio Romano assure que des clubs de Premier League surveillent toujours la situation de près, tout comme certains concurrents directs de l'Atalanta en Serie A, parmi lesquels figureraient au moins la Juventus et Naples. Si les derniers mois de Lookman à Bergame risquent d'être agités, son été pourrait l'être tout autant.