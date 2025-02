Tunisie: Ligue 1 - 21e journee - L'Espérance tombe à Bizerte

L'Etoile en profite et fond sur l'EST et la rejoint en haut du classement avant leur duel de mercredi prochain.

Avec l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage dans tous les stades, la 21e ronde de L1 s'annonçait moins incertaine. Le leader au révélateur du CAB à Bizerte. Le dauphin Etoilé à la réception de l'ES Métlaoui, le ST à l'épreuve du déplacement chez la Zliza. Et enfin, l'USBG qui croisait le fer dans son fief avec les Cap-bonais de l'AS Soliman qui jouent, tout comme leur adversaire du jour leur survie parmi l'élite.

Le leader et tenant du titre se déplaçait donc hier à Bizerte pour rencontrer des Cabistes qui n'ont pas encore sauvé leur peau en L1 et qui comptaient sur la venue du doyen pour frapper un grand coup. Surprise en première mi-temps ce faisant. Le gardien «sang et or», Amanallah Memmiche, s'illustre par une bourde qui permet aux Cabistes de mener. De retour de pause cependant, Chiheb Jebali, le néo-Espérantiste et ex-Usémiste, permet au tenant d'égaliser. A presque vingt minutes de la fin du match, l'EST se voit attribuer un penalty tiré par Tougai et détourné par le portier cabiste Hanzouli. Match haletant jusqu'au bout avec une EST qui pousse et un CAB qui se montre dangereux sur contre éclair, surtout par Fellahi qui hérite d'un penalty suite à un tirage de maillot de Guenichi (VAR check oblige), expulsé sur le coup.

102' de jeu, Abdou Seydi s'avance, prend Memmiche à contrepied et mène le CAB vers la victoire. Du côté de l'Olimpico à présent, l'Etoile Sportive du Sahel, scintillante à souhait en ce début d'année, après l'avènement de Mohamed Mkacher, accueillait l'ES Métlaoui, une équipe qui garde jusque-là les clubs à la traîne à bonne distance. Sur ce, l'ESS a vite fait de se mettre en sécurité en signant deux buts en première période par Firas Chawat sur penalty, puis par l'intermédiaire de l'incontournable Oussema Abid avant la mi-temps. En seconde période, l'ESS gère mais encaisse un but signé Mohamed Hachem Khelifa. Pas de quoi perturber l'Etoile qui gagne au final.

Le ST chute encore

Du côté de Gabès, la Zliza, située dans la zone rouge, recevait hier le Stade Tunisien, une équipe qui rétropédale depuis quelque temps. Match important pour l'AS Gabès qui devait sortir du magma, et pour le Stade pour ne pas laisser le doute s'installer. Après un premier half où les attaquants se sont signalés par leur mutisme, l'ASG débloque le score par Tej Islam Salem sur penalty. La Zliza va sécuriser jusqu'au bout, alors que le Stade poursuit sa chute vertigineuse. Enfin, toujours hier, au stade 7-Mars, l'US Ben Guerdane (encore un mal classé), croisait dans son bastion l'AS Soliman, logé à la même enseigne. Et ce sont les visiteurs qui vont mener au score, assez tôt, grâce à Montassar Triki. Par la suite, l'ASS va résister jusqu'au bout. Les Cap-bonnais réalisent une très bonne affaire alors que l'USBG s'enlise.

Résultats :

C.A.Bizertin-E.S.de Tunis (2-1)

Etoile S.Sahel-ES Métlaoui (2-0)

AS Gabès-Stade Tunisien (1-0)

USB.Guerdane-AS Soliman (0-1)