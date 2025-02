Tunisie: Secteur bancaire - Un rôle clé dans l'économie nationale

Le secteur bancaire constitue, incontestablement, un puissant levier dans le développement économique dans le sens où il a un rôle consistant, notamment, à accompagner les diverses actions qui pourront aider au développement économique et financier du pays selon les dispositions de la loi en vigueur.

Ce rôle a été mis en évidence, une nouvelle fois, par le Président de la République qui a mis l'accent sur la nécessité pour les banques, aussi bien publiques que privées, de se conformer aux lois mises en place par l'Etat tunisien, sans oublier la mission de la Banque centrale de Tunisie (BCT), appelée à veiller au respect de la loi suite à l'amendement des articles 411 et 412 du Code de commerce et à jouer son rôle sur les plans monétaire et économique.

D'ailleurs, la BCT est consciente qu'elle a une place prépondérante dans les grandes orientations de la dynamique économique nationale, tout en prenant acte des dernières dispositions voulant qu'elle dispose, certes, d'une certaine autonomie, mais non pas de l'indépendance totale, comme certaines parties veulent le faire croire.

Il est évident, également, que la Banque centrale contribue efficacement à l'oeuvre du développement durable et global du pays, et ce, en sa qualité d'institution publique, grâce à des actions répondant aux préoccupations et aux attentes du peuple tunisien.

Il est à noter, à ce propos, que les articles amendés 411 et, surtout 412 du Code de commerce, portent sur la réduction des taux d'intérêt sur les prêts, comme vient de le rappeler le Président Kaïs Saïed, au moment où des critiques sont rendues publiques quant à une augmentation, qualifiée d'injustifiée, surtout que la BCT avait adressé une circulaire à toutes les banques pour exiger l'application des nouvelles mesures.

C'est dans cet ordre d'idées que s'inscrit l'avertissement présidentiel voulant qu'aucune force au sein des institutions de l'État ne puisse empêcher l'application de la loi sans en subir les conséquences, ce qui prouve la détermination de l'Etat à faire respecter les décisions gouvernementales, prises logiquement, dans l'objectif d'aider à l'expansion économique grâce à la création monétaire et à l'allocation de l'épargne.

Ainsi en sa qualité d'institution publique, la Banque centrale de Tunisie a-t-elle permis de maîtriser le taux d'inflation qui s'est stabilisé à 6%, contre 7,8 l'année précédente et d'éviter le risque de change du dinar tunisien par rapport aux principales devises internationales, à la fin de l'année 2024, sans oublier l'engagement à soutenir l'économie nationale, non seulement en accordant des crédits à un certain nombre d'institutions et d'entreprises publiques, mais aussi en contribuant à la réalisation de bon nombre de projets nationaux.