Tunisie: Zarzis - Accidents de la circulation a qui la faute ?

Chaque jour apporte son lot de mauvaises surprises concernant les accidents de la circulation à Zarzis, comme ailleurs.

Il suffit de se rendre à l'hôpital ou aux cliniques sinon aux agences d'assurance, s'il n'y a pas de dégâts corporels, pour se rendre compte des atrocités, surtout qu'en plus des moyens de transport à quatre roues ou plus, il y a des centaines de motocycles de la marque Vespa conduits par des jeunes. Ils doublent à droite et à gauche et roulent à toute allure, parfois sur la seule roue arrière à la manière d'un cheval qui se cabre. Cela aggrave davantage

la situation. Les raisons des accidents sont multiples et variées, comme la mauvaise conduite ou l'état du chauffeur. Les panneaux de signalisation qui sont parfois inexistants ou illisibles. L'infrastructure routière lamentable. Sans oublier bien évidemment l'état du véhicule qui laisse à désirer et qui n'est pas apte, sincèrement, à circuler avec des citoyens à bord, et pourtant, il dispose d'un certificat de visite en bonne et due forme. Comment se fait-il, diriez-vous,

Auoique les centres de visites techniques aient renforcé le contrôle ? Eh bien, les astuces sont nombreuses pour tromper les employés de la visite et les agents de la circulation lors d'un contrôle de papiers.

Se procurer un certificat de visite indépendamment de l'état de la voiture.

Celui qui veut passer la visite et il sait ce qui manque à sa voiture (les feux avant ou arrière cassés, la crémaillère, un amortisseur ou deux...), il

emprunte ces pièces qui font défaut. Après avoir obtenu son certificat de visite, il les rend à leur propriétaire. Ou bien il achète ces pièces et les garde une fois la visite terminée et remet les anciennes à leur place. On a donc beau renforcer le contrôle, les chauffards parviennent toujours à se débrouiller pour circuler en ayant des pièces qui ne sont pas falsifiées mais qui ne garantissent pas la sécurité du véhicule.